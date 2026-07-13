Zanzare, prosegue il piano estivo di disinfestazione a Pisa

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Due interventi al mese per ogni quartiere fino alla fine di settembre: il calendario nel dettaglio con le vie interessate

Nel corso della stagione più calda proseguono le attività per contrastare la diffusione delle zanzare nel territorio di Pisa. Il Comune ha dato in appalto il servizio di disinfestazione ad una ditta specializzata che realizza periodicamente interventi di trattamento antilarvale in griglie, caditoie, fossi, canali ed altri potenziali focolai, in tutte le aree pubbliche del Comune e negli immobili di proprietà comunale non di edilizia residenziale, dalla città al litorale. Le attività di prevenzione sono iniziate lo scorso 4 maggio e proseguiranno fino alla fine di settembre secondo un calendario che prevede, in tutti i quartieri della città, almeno due interventi al mese.

In ottemperanza alla disposizione della Regione Toscana, adottata con delibera di giunta del maggio 2022, vengono effettuati interventi soltanto larvicidi e non adulticidi, dato che per questi ultimi è stato imposto il divieto di eseguire trattamenti di disinfestazione.

È attualmente in fase di completamento il primo dei due cicli di interventi programmati per il mese di luglio, che si concluderà martedì 14 e rappresenta il quinto ciclo complessivo dall’inizio della stagione. Il calendario degli interventi proseguirà fino alla fine di settembre con i successivi cinque cicli, così organizzati nei diversi quartieri:

·        Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone: 15 luglio, 3 agosto, 17 agosto, 1 settembre, 15 settembre;

·        I Passi e Porta a Lucca: 16 luglio, 4 agosto, 18 agosto, 2 settembre, 16 settembre;

·        Barbaricina e CEP: 17 luglio, 5 agosto, 19 agosto, 3 settembre, 17 settembre;

·        Porta Nuova, Gagno, Porta a Mare, La Vettola, San Piero a Grado: 20 luglio, 6 agosto, 20 agosto, 4 settembre, 18 settembre;

·        Santa Maria e San Francesco: 21 luglio, 7 agosto, 21 agosto, 5 settembre, 19 settembre;

·        Don Bosco e Pratale: 22 luglio, 10 agosto, 24 agosto, 8 settembre, 22 settembre;

·        Piagge, Cisanello - San Biagio: 23 luglio, 11 agosto, 25 agosto, 9 settembre, 23 settembre;

·        San Martino e Sant’Antonio: 24 luglio, 12 agosto, 26 agosto, 10 settembre, 24 settembre;

·        Ospedaletto: 25 luglio, 8 agosto, 22 agosto, 12 settembre, 26 settembre;

·        San Giusto e San Marco: 26 luglio, 13 agosto, 27 agosto, 11 settembre, 25 settembre;

·        La Cella, Sant’Ermete, Putignano e Riglione - Oratoio: 28 luglio, 14 agosto, 28 agosto, 14 settembre, 28 settembre.

Il servizio riguarda esclusivamente le aree pubbliche e gli immobili comunali ad uso pubblico. Le aree private e le residenze private non sono oggetto degli interventi. Poiché una parte significativa dei focolai larvali si sviluppa in ambito domestico, il Comune ricorda l’importanza della collaborazione dei cittadini nell’eliminare i ristagni d’acqua e adottare le buone pratiche di prevenzione contro la proliferazione delle zanzare.

Per segnalazioni relative ad aree pubbliche o per richiedere interventi di disinfestazione è possibile contattare direttamente la ditta incaricata del servizio, Anticimex, al numero 050 6390488 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 19) oppure scrivere all’indirizzo e-mail disinfestazionipisa@entomox.com

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

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