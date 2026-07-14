A 'Che estate ragazzi!' in scena 'Il grande gioco dell’oca'

Attualità Santa Croce sull'Arno
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(foto gonews.it)

Un gioco dell'oca interattivo dove i ragazzi saranno protagonisti delle fiabe, con Rossella Parrucci e Gessica Lo Vacco

Che estate ragazzi! la rassegna dedicata a grandi e piccini organizzata dal Comune di Santa Croce sull’Arno, con la collaborazione di varie associazioni del territorio, propone domani, mercoledì 15 luglio alle 18, il terzo appuntamento.

Ai giardini sull’Arno di Santa Croce ci sarà Il grande gioco dell’oca con Rossella Parrucci e Gessica Lo Vacco, una produzione di Giallo Mare Minimal Teatro, un gioco dell'oca interattivo dove i ragazzi saranno protagonisti delle fiabe.

Stessa location mercoledì 22 luglio per Leonardo D’angelo in Il mago di Oz, spettacolo di burattini e gran finale al parco Aldo Moro mercoledì 29 luglio con Mastrobolla di Fabio Saccomani.

Giallo Mare Minimal Teatro si è occupata del pubblico più speciale: quello delle bambine, dei bambini e delle loro famiglie, che avranno l’opportunità di vedere spettacoli di grande qualità.

Gli spettacoli sono indicati per la fascia di età 3-10 anni e sono ad ingresso gratuito, ma è consigliata la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere a Giallo Mare Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a info@giallomare.it, oppure Biblioteca comunale 057130642 – 0571389850 biblioteca@comune.santacroce.pi.it

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