Aoup: Fials boccia il piano assunzioni, Petrucci (FdI) annuncia esposto

Si accende il confronto sulla gestione del personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana. La Fials Toscana giudica "inadeguato il Piano triennale dei fabbisogni 2026-2028", sostenendo che "non risponda alle carenze di organico, in particolare nei profili assistenziali, e critica il ricorso al lavoro interinale previsto per il periodo estivo".

Secondo il sindacato, "diverse assunzioni programmate nel 2025 sarebbero state rinviate al 2026, mentre il monte ferie arretrate del personale avrebbe superato i 25 milioni di euro". La Fials contesta inoltre la scelta dell'azienda di "reclutare, tra giugno e settembre 2026, 55 infermieri, 76 operatori sociosanitari, 7 ostetriche e 8 operatori tecnici tramite agenzie interinali, ritenendo che, in presenza di graduatorie concorsuali ancora valide, si sarebbe dovuto procedere con assunzioni a tempo indeterminato o, in alternativa, a tempo determinato". Il sindacato ribadisce la richiesta di un piano straordinario di assunzioni e si dice contrario all'estensione del lavoro precario.

Sulla vicenda interviene anche il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Diego Petrucci, che ha annunciato la presentazione di un esposto alla Procura della Repubblica. Il consigliere definisce "inaccettabile" il ricorso alle agenzie interinali in presenza di graduatorie vigenti e chiede che "venga esaminata al più presto in commissione Sanità la proposta di legge sulla stabilizzazione del personale sanitario". Petrucci sollecita inoltre un intervento della Regione affinché l'Aoup "sospenda il reclutamento tramite somministrazione e proceda alle assunzioni dalle graduatorie disponibili".

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