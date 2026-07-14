Approvato il nuovo regolamento per le consulte di frazione a Montopoli

Una nuova era per le consulte a Montopoli. «Siamo felici di poter annunciare la ripartenza delle consulte – commentano la sindaca Linda Vanni e la vicesindaca Irene Cavallini -. Tra le novità adottate c’è l’istituzione di un albo dove tutti possono iscriversi che sarà aggiornato annualmente. Le sedute sono pubbliche e aperte a chiunque voglia partecipare. Per favorire l’avvicinamento alla vita pubblica dei giovani abbiamo abbassato l’età a 16 anni, un segno importante di apertura verso le nuove generazioni».

Durante l’ultimo consiglio comunale è stato approvato il testo che disciplina la partecipazione dei cittadini e le cittadine di Montopoli in Val d’Arno. Un regolamento che si fonda sul diritto all’informazione. Uno strumento che si occupa di disciplinare le istanze, le interpellanze e le petizioni della cittadinanza, nei modi e nei tempi, ma soprattutto che sta alla base della nascita delle consulte di frazione e tematiche. Oltre alle consulte di frazione il regolamento istituisce, infatti, anche la nascita delle consulte tematiche come strumenti ordinari di partecipazione su specifici temi e materie di competenza dell’amministrazione comunale.

«Si tratta di uno strumento di partecipazione attiva e democratica alla vita della comunità – proseguono - e i cambiamenti apportati puntano a formalizzare le consulte quale organo riconosciuto, con una sua identità e forma. Insomma uno strumento vivo capace di rappresentare le istanze della comunità territoriale di riferimento. Abbiamo anche formalizzato i tempi di risposta da parte dell’amministrazione alle richieste delle consulte. Un segno di trasparenza. In questi due anni non sono mancati i momenti di confronto e le assemblee pubbliche ma avviare un nuovo ciclo di consulte vuol dire riconoscere un valore importante alla partecipazione dei cittadini e delle cittadine».

Resta invariata la geografia delle consulte: n. 1 Montopoli Capoluogo, n. 2 San Romano-Angelica, n. 3 Capanne, n. 4 Casteldelbosco, n. 5 Marti.

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