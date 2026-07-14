Laurea magistrale in Giurisprudenza per Bernard Dika: "Una promessa fatta a me stesso"

"Negli ultimi anni la vita mi ha regalato molto più di quanto avrei osato immaginare". È con queste parole che il Sottosegretario alla Presidenza della Toscana, Bernard Dika, ha raccontato in un video condiviso sui social un importante traguardo personale: la laurea magistrale in Giurisprudenza. Dika ha scelto di accompagnare l'annuncio con una riflessione sul percorso che lo ha portato a questo risultato, ricordando il valore dello studio e l'impegno per portare a termine un obiettivo che desiderava da tempo: "La fortuna apre qualche porta, ma sono lo studio e il duro lavoro a insegnare come attraversarle", commenta Dika.

"Sentivo il bisogno di non dimenticare il ragazzo che aveva sempre creduto che lo studio fosse la più grande occasione di libertà e di riscatto", ha scritto nella dedica della tesi il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, spiegando che questo titolo rappresenta soprattutto una promessa fatta a sé stesso.

"La laurea magistrale in giurisprudenza è stata prima di tutto una sfida silenziosa con la persona più difficile da convincere: me stesso", ha aggiunto Dika, sottolineando come il traguardo non sia legato al desiderio di dimostrare qualcosa agli altri, ma alla volontà di ricordare che "i traguardi più importanti sono quelli che decidiamo di non abbandonare lungo il cammino".

Nel suo messaggio ha poi rivolto un pensiero ai sogni e alle ambizioni, ricordando che "nessun sogno vale qualcosa se una volta raggiunto non migliora anche la vita di qualcun altro".

Per Dika la laurea chiude un percorso iniziato con un obiettivo preciso, ma apre anche una nuova fase: "Da domani ricomincia ciò che conta davvero: meritare ogni giorno la fiducia, l’affetto e le opportunità che la vita mi ha regalato".

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