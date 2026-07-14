Caldo in Toscana, Firenze verso i 40 gradi: codice rosso fino a giovedì

La Toscana si prepara ai giorni più caldi dell’ondata di calore che sta interessando l’Italia. A Firenze resta confermato il codice rosso per il caldo fino a giovedì 16 luglio, con temperature massime percepite fino a 39 gradi secondo il bollettino del Ministero della Salute.

Il capoluogo toscano ha già registrato valori elevati: ieri la stazione dell’Orto Botanico ha raggiunto una temperatura massima di 39 gradi, mentre il Giardino di Boboli ha toccato 38,2 gradi. Il Comune spiega che le previsioni "confermano per Firenze e per le zone interne della Toscana la prosecuzione di una fase di caldo molto intenso".

Il picco dell’afa è atteso tra giovedì 16 e venerdì 17 luglio, quando nelle pianure interne toscane le temperature potrebbero arrivare fino a 39-40 gradi. Secondo il meteorologo Lorenzo Tedici di iLMeteo.it, "a Firenze arriveremo a 39°C", mentre le punte più elevate interesseranno soprattutto Sardegna e alcune aree del Centro-Sud.

Il caldo sarà accompagnato anche dalla presenza di sabbia in sospensione dal Sahara, che potrà rendere i cieli più opachi e aumentare la sensazione di afa soprattutto nelle ore notturne.

Per giovedì il Ministero della Salute prevede il bollino rosso in 15 città italiane, tra cui Firenze. Il livello 3 indica una situazione di emergenza con rischio per la salute legato alle ondate di calore prolungate.

Un possibile cambiamento è atteso nel fine settimana, con l’arrivo di maggiore instabilità dal Nord verso il Centro e possibili temporali. In Toscana, secondo il Consorzio Lamma, sabato 18 luglio sono previste condizioni più variabili sulle province settentrionali, con temperature in leggero calo

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