Empoli, al via i centri estivi per over 14 della Cooperativa Colori

Sono ufficialmente partiti i centri estivi della Cooperativa Colori dedicati a ragazze e ragazzi con disabilità sopra i 14 anni. Un’iniziativa che rappresenta un sollievo concreto per le famiglie del territorio, offrendo loro l’opportunità di affidare i propri figli a un percorso estivo pensato e strutturato per garantire occasioni di svago, benessere e socializzazione.

Le attività, che si concluderanno a fine luglio, hanno come base logistica la sede della Cooperativa in via Barzino a Empoli: uno spazio accogliente che, unito alla professionalità e all’entusiasmo di tutto lo staff, si sta dimostrando il segreto del successo di questo progetto. Il gruppo dei partecipanti è già molto coeso e sta vivendo un percorso ricco di relazioni, sorrisi e stimoli, spaziando dalle ricette preparate in cucina alle attività teatrali, fino allo sport in piscina e ai giochi all’aria aperta nel giardino della struttura e varie uscite sul territorio.

Questo servizio non sarebbe stato possibile senza la costruzione di una fitta rete di collaborazione e solidarietà. Il progetto ha preso vita fin dalle sue prime battute grazie a un percorso di co-progettazione realizzato fianco a fianco con i genitori stessi, intercettando i bisogni reali delle famiglie.

Preziosa è stata la sinergia di analisi e progettazione fra Veronica Bagni, direttrice del centro diurno "Casa Ventignano", lo Sportello Sociale della Cooperativa Colori e il prezioso supporto dell'associazione "I Fiori di Vetro", che ha creduto fortemente nell'iniziativa co-finanziando la quota di partecipazione degli utenti con autismo.

"Un ringraziamento sincero va a tutti coloro che hanno reso possibile questa avventura spiegano dalla Cooperativa Colori" dichiara Simona Tinti, direttrice della Cooperativa Colori, "a partire dai nostri OSS e animatori, che sono la vera anima e il cuore pulsante di queste giornate. Questo è il primo anno in cui sperimentiamo un servizio estivo per questa specifica fascia d’età (over 14) non compresa nei comuni centri estivi e perciò priva di offerte sul territorio. Si tratta di un progetto pilota, un punto di partenza fondamentale che raccoglierà l’esperienza di queste settimane con un obiettivo chiaro: replicare, ampliare e migliorare il servizio ogni anno, per dare risposte sempre più strutturate alle famiglie del nostro territorio".

Fonte: Cooperativa Colori

Notizie correlate