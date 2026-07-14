A Empoli nasce Oxy-Go, la nuova acqua funzionale

Il mercato delle acque iper-ossigenate è una nicchia presidiata da pochi player globali. In questo contesto si inserisce OXY-GO, il marchio nato a Empoli da Multibrand S.r.l., una società attiva nei settori sport, wellness e health fin dal 2013 che, pur essendo di piccole dimensioni, raggiunge con questo prodotto i massimi livelli del segmento "Oxygenated Water": ogni litro d'acqua contiene infatti una quantità di ossigeno pari a 150 mg/l, che in pochissimi al mondo riescono a raggiungere e si posiziona così nella fascia più alta del mercato.

L’identità di OXY-GO è profondamente italiana: la fonte d’acqua è stata individuata nel Monte Grappa ed è stata scelta per i parametri chimico-fisici d’eccellenza. È stata sviluppata una tecnologia di imbottigliamento a pressione, in vetro, capace di "imprigionare" l’ossigeno mantenendo intatta la struttura organolettica dell’acqua.

Dall’esordio nel giugno 2024, alla fine del 2025, senza una rete commerciale strutturata, sono state vendute oltre 200.000 bottiglie. L’azienda che gestisce l’intera filiera produttiva e logistica, il packaging e la conservazione della purezza è in grado già oggi di fornire milioni di bottiglie.

Dedicata allo sport e al wellness OXY-GO ha caratteristiche di leggerezza e digeribilità che la rendono ottima per il consumo quotidiano. È un’acqua funzionale che si rivolge quindi sia al mercato domestico che ai canali professionali (ristorazione, bar, palestre e centri wellness), proponendosi come bevanda totalmente naturale, iposodica, calcico-magnesiaca e indicata per chi segue diete controllate ed è reperibile anche nei canali farmaceutici, parafarmaceutici e integratori.