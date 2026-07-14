Un caso accertato di febbre dengue a Livorno. La segnalazione è arrivata oggi al Comune da parte dell'Asl, che ha disposto l'avvio delle procedure previste per contenere il rischio di diffusione attraverso le zanzare. Il paziente si trova ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale cittadino. Il sindaco Luca Salvetti ha firmato un'ordinanza di disinfestazione e le operazioni prenderanno il via domani, mercoledì 15 luglio, a partire dalle ore 17.

Le zone individuate dall'azienda sanitaria comprendono un raggio di circa 200 metri intorno alla struttura ospedaliera: l'intervento interesserà l'area dell'ospedale, il parco Pertini e la zona circostante via Lamarmora.

A scopo precauzionale, il parco Pertini è stato chiuso già nella giornata di oggi e resterà interessato dalle misure di sicurezza previste durante l'intervento di bonifica.

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