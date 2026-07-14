Festa de l’Unità di Lazzeretto, il programma 2026

Da venerdì 17 a domenica 19 luglio e da venerdì 24 a domenica 26 luglio il circolo Arci P. Tozzini di Lazzeretto, nel comune di Cerreto Guidi, ospiterà l’edizione 2026 della Festa de l’Unità di Lazzeretto, appuntamento tradizionale dell’estate del territorio che unisce dibattito politico, spettacoli, musica dal vivo e momenti di socialità aperti a tutta la cittadinanza.

La manifestazione, organizzata dal Partito Democratico di Cerreto Guidi insieme ai Giovani Democratici e alle Donne Democratiche, offre un programma distribuito su due fine settimana che propone agli eventi culturali e politici un'ampia offerta gastronomica con ristorante e pizzeria.

«La Festa conferma la propria vocazione a essere un luogo di incontro e partecipazione per tutte le generazioni, alternando iniziative dedicate ai bambini, appuntamenti di approfondimento politico e serate musicali e danzanti- spiega la segretaria del PD locale Piera Masini-, un appuntamento capace di coniugare partecipazione civica, cultura, intrattenimento.

Il programma

Venerdì 17 luglio

La Festa si aprirà alle 18.30 con la “Corsa podistica ludico motoria”, iniziativa aperta a tutti i ragazzi e le ragazze dai 0 ai 15 anni.

Alle 21.30 spazio ai più piccoli con giochi e intrattenimento per bambini.

Sabato 18 luglio

Alle 21.30 andrà in scena “Due.Zero Tribute”, spettacolo musicale dedicato a Renato Zero, con Max La Fata e Giacomo Cinelli.

Domenica 19 luglio

Alle 18.30 è previsto un incontro pubblico con Brenda Barnini, consigliera della Regione Toscana e presidente della seconda commissione “Sviluppo economico e rurale”, Bernard Dika, sottosegretario alla Presidenza e consigliere della Regione Toscana e Simona Rossetti, sindaca di Cerreto Guidi.

A cena ci saranno le ragazze e i ragazzi del centro diurno “Il Girasole” con le loro famiglie e amici.

La serata proseguirà alle 21.30 con il concerto di Paola Guadagno, protagonista di uno spettacolo di musica dal vivo a 360 gradi.

Venerdì 24 luglio

Alle 18.30 si terrà il confronto organizzato dai Giovani Democratici sul tema del fine vita e della legge regionale toscana, con Enrico Sostegni, già presidente commissione sanità, Felicetta Maltese, dell’ Associazione “Luca Coscioni” e Paolo Malacarne, ex primario rianimazione Ospedale Cisanello Pisa.

Seguirà un aperitivo con i Giovani Democratici e la cena organizzata da SPI-Cgil e AUSER con specialità della cucina.

Alle 21.30 il programma proseguirà con un dibattito politico dedicato ai temi di maggiore attualità con la partecipazione del senatore Dario Parrini, intervistato dalla giornalista Rossella Iallorenzi.

Sabato 25 luglio

Alle 21.30 salirà sul palco il gruppo Andromeda, con una serata di musica dal vivo dedicata ai grandi successi rock degli anni ’70, ’80 e ’90.

Domenica 26 luglio

Gran finale alle 21.30 con la Pino Gentile Band, che accompagnerà il pubblico in una serata di ballo da sala sotto le stelle.

Per tutta la durata della Festa saranno attivi ristorante; pizzeria; griglieria; stand bomboloni; vini di aziende locali; birre artigianali.

Per informazioni e prenotazioni dei tavoli è possibile contattare i numeri: 0571 587167 o 380 4665960.

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa

Notizie correlate