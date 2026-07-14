Dal divorzio ai diritti di domani: a Firenze si presenta il libro 'Il NO che cambiò l'Italia'

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Giovedì 16 luglio, alle ore 18.30, presso il Circolo Pescetti di Firenze, +Europa e il Partito Socialista Italiano organizzano il dibattito "Le battaglie di ieri, i diritti di domani", occasione per presentare il libro "Il no che cambiò l'Italia. I diritti dal referendum sul divorzio a oggi", curato da Lorenzo Cabulliese e Samuele Moccia.

Cinquant'anni dopo il referendum sul divorzio, il libro ricostruisce come quasi nessun diritto in Italia sia mai stato conquistato per iniziativa spontanea del Parlamento — dall'aborto alle unioni civili, dalla pillola abortiva al fine vita — ma sempre attraverso sentenze, disobbedienza civile e referendum.

All'incontro, moderato da Francesco Merlo, coordinatore di +Europa a Firenze, interverranno i curatori del volume Lorenzo Cabulliese e Samuele Moccia, il presidente di +Europa e Radicali Italiani Matteo Hallissey, Maurizio Folli della direzione nazionale del Partito Socialista Italiano, Felicetta Maltese dell'Associazione Luca Coscioni ed Eggs Out, creator OF e attivista della campagna Stop Tassa Etica.

"Dal divorzio a oggi, i diritti civili non sono mai stati un regalo dello Stato: sono sempre stati conquistati controvento", dichiara Francesco Merlo. "Con questo appuntamento vogliamo tenere insieme la memoria di quella stagione e le battaglie ancora aperte - fine vita, GPA, matrimonio egualitario, autodeterminazione sul proprio corpo e sul proprio lavoro - perché i diritti non sono mai acquisiti per sempre, ma vanno difesi e allargati ogni giorno".

Evento organizzato da +Europa in collaborazione con il Partito Socialista Italiano. Per informazioni: Francesco Merlo, 3485597194

Fonte: Più Europa - Firenze

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