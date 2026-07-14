Firenze, trovato morto in auto in via della Campora

Scoperta macabra oggi, 14 luglio, intorno alle 14 in via della Campora, a Firenze, dove un uomo di 39 anni è stato trovato privo di vita all'interno della propria auto. La segnalazione è arrivata al 112, che ha subito attivato i soccorsi: sul posto sono intervenute un'ambulanza e una pattuglia della polizia. Secondo quanto ricostruito, l'uomo, un cittadino marocchino con regolare permesso di soggiorno, era ospite di una struttura a Viareggio e si trovava a Firenze da tre giorni.

Da una prima valutazione, il decesso sarebbe riconducibile a cause naturali, vista l'assenza di segni di violenza sul corpo, e potrebbe essere avvenuto circa tre giorni fa. La Procura ha disposto ulteriori accertamenti, anche perché il cadavere era in avanzato stato di decomposizione a causa del caldo.

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