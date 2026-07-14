Firenze, trovato morto in auto in via della Campora

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L'uomo, un 39enne, non presentava alcun segno di violenza: gli inquirenti ipotizzano una morte per cause naturali. La Procura ha disposto accertamenti sul corpo, trovato in avanzato stato di decomposizione

Scoperta macabra oggi, 14 luglio, intorno alle 14 in via della Campora, a Firenze, dove un uomo di 39 anni è stato trovato privo di vita all'interno della propria auto. La segnalazione è arrivata al 112, che ha subito attivato i soccorsi: sul posto sono intervenute un'ambulanza e una pattuglia della polizia. Secondo quanto ricostruito, l'uomo, un cittadino marocchino con regolare permesso di soggiorno, era ospite di una struttura a Viareggio e si trovava a Firenze da tre giorni.

Da una prima valutazione, il decesso sarebbe riconducibile a cause naturali, vista l'assenza di segni di violenza sul corpo, e potrebbe essere avvenuto circa tre giorni fa. La Procura ha disposto ulteriori accertamenti, anche perché il cadavere era in avanzato stato di decomposizione a causa del caldo.

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