Fondazione Il Talento all'Opera: insediato il nuovo Consiglio di amministrazione

Si è insediato il terzo Consiglio di Amministrazione della storia della Fondazione Il Talento all’Opera, nata dall’iniziativa di un gruppo di imprese per sostenere il talento e il merito e promuovere, in partnership con la Scuola Superiore Sant’Anna, l’accesso alla formazione universitaria di eccellenza.

Alla Presidenza è stata confermata Patrizia Alma Pacini, Vicepresidente di Unione Industriale Pisana; mentre Gaetano Terrasini, CEO di Saint-Gobain Italia & Grecia, mantiene la carica di Vicepresidente.

Completano il Consiglio Stefano Bottai, Vicepresidente di Toscana Aeroporti SpA; Carlotta Cesqui, Vicepresidente di Abiogen Pharma SpA; Luigi Doveri, Presidente e Amministratore Delegato di Forti Holding SpA; Alvise Insalaco, Amministratore Delegato di List SpA; Andrea Madonna, Amministratore Delegato di C.E.M.E.S. SpA; Simone Millozzi, Presidente di Acque SpA; Giovanni Battista Scanavacca, Senior Advisor di Millennium SpA.

Luca Gori, Docente della Scuola Superiore Sant’Anna, è Segretario Generale e Consigliere della Fondazione designato dal Rettore. L’incarico di Organo di Controllo è affidato a Elena Pignatelli, Dottore Commercialista e Revisore dei Conti.

In questi anni la Fondazione ha sostenuto, insieme alla Scuola Superiore Sant’Anna, un insieme crescente di iniziative lungo tutta la “filiera del talento”: dall’orientamento universitario alle borse di studio per allieve e allievi, dalle Seasonal School ai percorsi di dottorato, alla terza missione.

Fra le iniziative più significative, il programma Me.Mo. - Merito e Mobilità Sociale, rivolto a studentesse e studenti delle scuole superiori di tutto il territorio nazionale provenienti da contesti socio-economici fragili, le borse di studio per posti aggiuntivi dei Corsi ordinari di I e II livello, il Premio al Merito per le Seasonal School. Un impegno che ha progressivamente consolidato un modello originale di alleanza fra università, imprese e comunità.

Il nuovo Consiglio apre ora una nuova fase: rafforzare ulteriormente la partnership con la Scuola Superiore Sant’Anna, ampliare la rete delle imprese e dei sostenitori e investire in nuove opportunità perché un numero sempre maggiore di giovani possa scoprire, coltivare e mettere a frutto il proprio talento, indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali di partenza. Il prossimo piano triennale mette in campo risorse per oltre 700 mila euro; dal 2020, anno di costituzione, la Fondazione ha erogato circa 1,5 milioni di euro.

Fonte: Scuola Superiore Sant'Anna - Ufficio stampa

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