Gallicano in lutto per Fulvio Infante, Carabiniere Reale in congedo: aveva 102 anni

Cronaca Gallicano
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Nato nel dicembre del 1923, lo scorso dicembre aveva festeggiato i 102 anni. Per l’occasione aveva ricevuto una lettera di auguri dal Comandante Generale dell’Arma, Salvatore Luongo, e una lucerna in cristallo

È scomparso all'età di 102 anni Fulvio Infante, Carabiniere Reale in congedo, venuto a mancare la scorsa notte per cause naturali. Cordoglio da parte della comunità di Gallicano, stretta attorno ai familiari per la perdita di una figura molto conosciuta in paese.

"Fulvio Infante ha rappresentato un esempio di dedizione, senso del dovere e attaccamento alle istituzioni - ricorda il Comando Provinciale dei Carabinieri di Lucca -. Nel corso della sua vita ha incarnato i valori dell'Arma dei Carabinieri".

Nato nel dicembre del 1923, lo scorso dicembre aveva festeggiato il traguardo dei 102 anni. In quell'occasione aveva ricevuto una lettera di auguri firmata dal Comandante Generale dell'Arma, il Generale di Corpo d'Armata Salvatore Luongo, insieme a una lucerna in cristallo, consegnata come segno di riconoscimento.

Le esequie saranno celebrate giovedì 16 luglio alle 9.30 nella cappella del cimitero di Gallicano, dove familiari, amici e cittadini potranno dargli l'ultimo saluto.

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