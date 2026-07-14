Grey Cat Festival, presentata in Regione la 46esima edizione

Grey Cat Festival conferma, anche per questo 2026, il suo tradizionale calendario, tra la fine di luglio ed il 19 di agosto. Grande attenzione quest’anno alla musica italiana con artisti del calibro di Paolo Fresu, protagonista con lo storico P.A.F. Trio insieme a Antonello Salis e Furio Di Castri, Danilo Rea con il progetto “Sakamoto and Me” e la partecipazione speciale di Martux_M, oltre a musicisti tra i più rappresentativi della scena jazz nazionale come Rita Marcotulli, Gavino Murgia, Simone Zanchini, Luca Aquino, Ada Montellanico, Stefano Cantini, Franco Piana, Stefania Tallini, Alessia Martegiani, Simona Severini e Jacopo Ferrazza, accanto a progetti come Monday Nonet dedicato ai 100 anni dalla nascita di John Coltrane e numerose produzioni pensate specificamente per Grey Cat.

Sul versante internazionale spiccano la presenza del grande percussionista indiano Trilok Gurtu, protagonista di uno special project insieme a Rita Marcotulli, Carlo Cantini e Giorgio Panico; del celebre pianista statunitense Joey Calderazzo, figura storica del jazz contemporaneo americano; del pianista francese Pierre de Bethmann, ospite del trio di Stefano Cantini.

“Il Grey Cat Festival – ha spiegato l’assessora alla cultura Cristina Manetti- è una delle rassegne che meglio rappresentano la capacità della Toscana di coniugare cultura, paesaggio e identità dei territori. Da quarantasei edizioni porta il grande jazz nei luoghi più suggestivi della Maremma, creando un dialogo continuo tra artisti di livello internazionale, giovani talenti e comunità locali. La Regione Toscana rinnova con convinzione il proprio sostegno a un festival che è diventato un punto di riferimento nel panorama musicale nazionale e che, anno dopo anno, contribuisce a valorizzare un patrimonio straordinario fatto di bellezza, storia e partecipazione. Grey Cat dimostra come la cultura possa essere un motore di crescita, capace di attrarre pubblico, promuovere il territorio e costruire occasioni di incontro attraverso il linguaggio universale della musica”

Un programma ricco, come sempre, di concerti, natura, territorio, con tante musiciste e tanti musicisti, giovani talenti e protagonisti affermati, progetti conosciuti e nuove proposte, alcune specificamente pensate per Grey Cat. Quindi Il territorio con i suoi magnifici luoghi sempre protagonisti nel festival, dalla Rocca Pisana di Scarlino alle Miniere di Ravi Marchi, alla Rocca degli Alberti di Monterotondo, al Castello di Montemassi in una vera e propria immersione in uno dei territori più affascinanti. La collaborazione con le attività del territorio è impreziosita dall'ospitalità presso la Cantina Vignaioli di Scansano e dalla presenza del Bio Distretto Colline della Pia.

“Il Grey Cat – ha aggiunto Stefano Cocco Cantini, direttore artistico- è un gatto grigio che si aggira libero per la Maremma, ignaro delle guerre, delle tensioni sociali, delle divisioni religiose e delle differenze culturali. È un sognatore, innamorato dell’incontro tra i popoli, delle loro musiche, delle loro storie e dei loro sogni. La 46ª edizione sarà, per lui e per noi, la più bella di sempre. Con un desiderio che accompagni ogni nota e ogni incontro: che la musica continui a unire ciò che il mondo troppo spesso divide. Con una speranza semplice e universale: la Pace”

Per la sindaca di Castiglione della Pescaia Elena Nappi “Il Grey Cat Jazz Festival non è solo un evento musicale, ma anche un’importante manifestazione culturale che promuove la musica jazz e il turismo nella regione. Contribuisce a valorizzare il patrimonio artistico e culturale della Toscana, attirando visitatori da tutta Italia e dall’estero.Per il Comune di Castiglione della Pescaia partecipare da sempre al Grey Cat Jazz Festival significa immergersi in un’esperienza unica che combina musica, cultura e bellezza naturale, rendendo omaggio a una delle forme d’arte più espressive e amate nel mondo. Inoltre, questo festival ci permette di apprezzare scenari pittoreschi, come Piazza Solti nel borgo medievale del capoluogo e la piazza del Museo di Vetulonia, entrambe ricche di panorami suggestivi dove artisti, di fama nazionale ed internazionale, ci regalano vibranti emozioni.”

Grey Cat Festival è organizzato e gestita da Associazione Music Pool con la direzione artistica di Stefano “Cocco” Cantini, è promosso dalle amministrazioni comunali di Follonica, Scarlino, Grosseto, Castelnuovo Val di Cecina, Gavorrano, Castiglione della Pescaia, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Suvereto, (coinvolgendo ben tre territori provinciali). Il Festival è sostenuto dalla Regione Toscana, dal Ministero della Cultura e dalla Fondazione CR Firenze.

Tutto il programma su www.eventimusicpool.it

Fonte: Regione Toscana