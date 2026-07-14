Imbrattata statua di Montanelli, FdI: "Nostra mozione su recinzione ferma da gennaio"

È di fine gennaio la nostra mozione sulla valorizzazione di Piazza Montanelli e sull'opportunità di ripristinare una recinzione per la statua a firma del capogruppo di FdI Vittorio Picchianti e il recente atto vandalico la fa diventare ancora più attuale: "Abbiamo a lungo discusso anche nella campagna elettorale di due anni fa di come difendere la statua e rivitalizzare la Piazza, salotto buono della città. Oggi la situazione è peggiorata: il vandalismo è frutto di una mancata vigilanza e nessuna idea per il futuro del paese che lo faccia vivere al di là di qualche sporadica serata. Ci giunge notizia di riunioni informali che l'amministrazione starebbe tenendo con soggetti privati potenzialmente interessati ad aprire attività in Piazza Vittorio Veneto. Mi auguro che il fallimento di Piazza Montanelli non venga esportato in quella che per tutti i fucecchiesi è la Piazza dei Caduti diventata il principale alibi per la costruzione dell'ormai tristemente noto parcheggio ad oggi costosa chimera e in futuro inutile realtà"

"Nel consiglio comunale di fine mese ci auguriamo di riuscire finalmente a discutere un provvedimento che, siamo sicuri, non potrà che essere largamente condiviso. Spesso i nostri atti rispondono a problematiche vive del paese: basti ricordare la nostra mozione sulla sicurezza di Via Carducci, bocciata dalla maggioranza pochi giorni prima che avvenisse un importante incidente proprio in uno dei numerosi incroci della via. Non ci interessa mettere bandierine ideologiche, ma stiamo dimostrando con i fatti di essere amministratori attenti della nostra comunità".

Fonte: Ufficio stampa Fratelli d'Italia Fucecchio