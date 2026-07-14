Imbrattata statua di Montanelli, l'Amministrazione: "Ennesima occasione per fare propaganda politica"

A seguito dell'atto vandalico che ha visto il deturpamento della statua di Giuseppe Montanelli e delle notizie uscite sulla stampa, la giunta comunale spiega che:

“Ogni atto vandalico è un gesto vergognoso, che in questo caso colpisce anche la storia e l'identità della nostra città. Il Comune è già intervenuto per denunciarlo e poi ripristinare il decoro del monumento, rimanendo fiduciosi in attesa di risposte da parte delle autorità competenti; in queste ore, come anticipato, coi nostri tecnici stiamo valutando quale sia il prodotto più adatto da applicare per riportare il basamento della statua alle condizioni che merita.

Sorprende, invece, che qualcuno abbia scelto di trasformare un episodio di inciviltà nell'ennesima occasione per fare propaganda politica. Fucecchio offre molti spazi pubblici, destinati a essere vissuti: ogni giorno viene portato avanti un lavoro incessante per mantenere parchi, strade, scuole, edifici pubblici e servizi, grazie anche all'impegno delle forze dell'ordine, della Polizia Locale, delle associazioni e dei tanti cittadini che ogni giorno contribuiscono a rendere migliore questa comunità.

Il vandalismo non ha un colore politico e colpisce ogni territorio, indipendentemente da chi lo amministra. Chi sostiene il contrario sa di raccontare una favola utile solo a costruire consenso.

Balza all'occhio poi una certa incoerenza: si invocano più controlli, più decoro e più sicurezza, ma ci si dimentica che questi obiettivi si raggiungono con investimenti, progettazione e collaborazione tra istituzioni, non con comunicati costruiti per alimentare paura e sfiducia.

Noi continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto: intervenire, riparare, investire, denunciare i responsabili affinché vengano individuati e lavorare per migliorare la città, consci che amministrare sia una sfida affascinante ma anche la responsabilità più importante che un cittadino può assumersi. Altri, evidentemente, preferiscono limitarsi a commentare ogni episodio sperando che diventi un titolo di giornale.

La differenza è tutta qui: c'è chi usa Fucecchio per fare politica e chi fa politica per Fucecchio.

I cittadini sapranno distinguere tra chi ogni giorno si assume la responsabilità di amministrare e chi, dall'opposizione, trasforma qualsiasi episodio in un'occasione di polemica.

Noi continueremo a rispondere con i fatti, amministrando e lavorando per il bene della comunità di Fucecchio, con la consapevolezza delle difficoltà che ne conseguono.

Alla stragrande maggioranza della cittadinanza e di chi vive e rispetta i nostri spazi pubblici, chiediamo di continuare a segnalare all'ente comunale o alle forze dell'ordine per le rispettive competenze ogni atto di inciviltà che possa deturpare il nostro patrimonio, seguendo i canali preposti”.

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