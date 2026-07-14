In bici da Trieste ai Balcani: a Santa Croce il libro “Verso Sarajevo”

Un viaggio su due ruote che supera i confini geografici e temporali per farsi racconto, memoria e incontro. Prosegue il ciclo “Sconfinando”, gli appuntamenti letterari dell’Associazione Arturo, che giovedì 16 luglio alle ore 21:30 ospiterà nella sua sede di Corso Mazzini 127, a Santa Croce sull’Arno, la presentazione del libro “Verso Sarajevo. Due toscani in bicicletta da Trieste alla capitale bosniaca”.

​L’incontro vedrà come protagonista l’autore, Fabio Masotti, che dialogherà con Cristian Pardossi, ripercorrendo le tappe di questo viaggio a pedali attraverso i Balcani, una terra antica, in cui natura, popoli e culture si intrecciano inevitabilmente con i segni della storia recente.

​Ad arricchire l'atmosfera della serata e a rendere l'esperienza ancora più immersiva ci saranno la chitarra e la voce del musicista Gabriele Bini. Le sue note e le sue canzoni dialogheranno con le parole, creando una trama suggestiva in cui musica e racconto si fondono per restituire l'anima profonda di un viaggio fatto di terra, memoria e umanità.

​L'Associazione Arturo invita tutti gli appassionati di cicloviaggi, di letteratura e di musica a "salire in sella" e partecipare a questa serata a ingresso libero.

Fonte: Ufficio Stampa

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