In bici da Trieste ai Balcani: a Santa Croce il libro “Verso Sarajevo”

Un viaggio su due ruote che supera i confini geografici e temporali per farsi racconto, memoria e incontro. Prosegue il ciclo “Sconfinando”, gli appuntamenti letterari dell’Associazione Arturo, che giovedì 16 luglio alle ore 21:30 ospiterà nella sua sede di Corso Mazzini 127, a Santa Croce sull’Arno, la presentazione del libro “Verso Sarajevo. Due toscani in bicicletta da Trieste alla capitale bosniaca”.
L’incontro vedrà come protagonista l’autore, Fabio Masotti, che dialogherà con Cristian Pardossi, ripercorrendo le tappe di questo viaggio a pedali attraverso i Balcani, una terra antica, in cui natura, popoli e culture si intrecciano inevitabilmente con i segni della storia recente.
Ad arricchire l'atmosfera della serata e a rendere l'esperienza ancora più immersiva ci saranno la chitarra e la voce del musicista Gabriele Bini. Le sue note e le sue canzoni dialogheranno con le parole, creando una trama suggestiva in cui musica e racconto si fondono per restituire l'anima profonda di un viaggio fatto di terra, memoria e umanità.
L'Associazione Arturo invita tutti gli appassionati di cicloviaggi, di letteratura e di musica a "salire in sella" e partecipare a questa serata a ingresso libero.
Fonte: Ufficio Stampa
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