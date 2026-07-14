Grave incidente tra auto e moto: 59enne perde una gamba

Cronaca San Miniato
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L'incidente è avvenuto in via dei Mille, nei pressi del ponte che conduce alla FiPiLi. Il motociclista è stato trasportato con l'elisoccorso in codice rosso all'ospedale Careggi

Grave incidente in via dei Mille, a San Miniato, nei pressi del ponte che conduce alla FiPiLi, dove nel pomeriggio di oggi un motociclista di 59 anni si è scontrato con un'auto riportando nell'impatto la semi-amputazione di un arto inferiore. Immediata la chiamata ai soccorsi, arrivata intorno alle 18.45. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con due ambulanze, l'elisoccorso Pegaso 1 e i Carabinieri.

L'uomo è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Careggi di Firenze a bordo del Pegaso, in codice rosso.

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