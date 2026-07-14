Intelligenza Artificiale, l'empolese Sesa acquisisce il 19% della spagnola Solver

Sesa S.p.A. ("SESA" – SES.MI), operatore di riferimento nel settore Technology, Digital Platform e Vertical Application per imprese ed organizzazioni, con ricavi consolidati pari a Euro 3.356,8 milioni e 6.532 collaboratori al 30 aprile 2025, annuncia l'acquisizione del 19% di Solver Machine Learning S.L. ("Solver"), con la previsione di meccanismi di Call Option per l'acquisizione progressiva del 100% del capitale sociale.

L'operazione è stata realizzata da Var Group, Digital Integrator leader nei servizi e nelle soluzioni digitali parte del Gruppo Sesa. Fondata nel 2016 come spin-off della Universitat Politècnica de València, Solver è una società specializzata nello sviluppo di modelli avanzati di Artificial Intelligence, Machine Learning e Advanced Analytics, progettati per migliorare i processi decisionali e l'efficienza operativa delle imprese attraverso modelli predittivi e tecniche di AI. La società opera con un team di circa 26 professionisti specializzati e ha sviluppato piattaforme e modelli verticali di AI, AI generativa, demand forecasting, computer vision.

Solver ha chiuso il 2025 con ricavi pari a circa 1,5 milioni di euro, con un Ebitda di circa 350 mila euro, collaborando con organizzazioni pubbliche e private appartenenti a diversi settori industriali. La business combination rappresenta l’evoluzione naturale di una collaborazione, avviata negli anni, che ha consentito di sviluppare progetti congiunti e sperimentare con successo la complementarità delle rispettive competenze e visioni sull’AI.

L’arrivo di Solver nell’universo Var Group si inserisce nel percorso di crescita internazionale come un passaggio strategico volto a rafforzare le competenze nello sviluppo di progetti di Artificial Intelligence e a valorizzarle trasversalmente nei diversi ambiti di offerta nella Penisola Iberica, contribuendo alla creazione di un centro di competenze europeo sull’AI. L'acquisizione e l'esercizio delle opzioni sono definiti sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati dal Gruppo Sesa. L'operazione prevede il coinvolgimento operativo del management e dei fondatori della società, condividendo obiettivi di medio-lungo termine orientati alla crescita sostenibile, allo sviluppo delle competenze e all'innovazione tecnologica.

Parte integrante del Piano Strategico Industriale di Sesa, fondato su crescita organica e acquisizioni mirate ad elevato valore aggiunto, l'operazione contribuisce al rafforzamento delle competenze distintive del Gruppo nell'ambito dell'Artificial Intelligence e dei Digital Enablers, coerentemente con il purpose di creare valore sostenibile di lungo termine per tutti gli stakeholder, abilitando l'innovazione, anche digitale, di imprese ed organizzazioni ed il benessere delle persone.

"Con Solver integriamo un team altamente qualificato, riconosciuto per le competenze scientifiche e per la capacità di trasformare l'Intelligenza Artificiale in valore concreto per le imprese. Un passo coerente con gli investimenti che Var Group porta avanti da tempo per abilitare l'adozione dell'AI da parte delle imprese. Un percorso che richiede un approccio integrato, capace di coniugare innovazione tecnologica, evoluzione dei processi e valorizzazione delle competenze delle persone. L'ingresso di Solver rafforza inoltre il nostro obiettivo di costruire un centro di competenze sull'AI a livello europeo", ha dichiarato Francesca Moriani, CEO di Var Group.

“Entrare a far parte di Var Group rappresenta un’importante opportunità per accelerare il nostro percorso di crescita e ampliare l’impatto delle nostre competenze. Condividiamo una visione comune fondata sull’innovazione, sulla valorizzazione del talento e sulla capacità di creare valore per i clienti. La combinazione tra l’esperienza maturata da Solver e la dimensione internazionale di Var Group ci consentirà di affrontare nuove sfide, sviluppare progetti ancora più ambiziosi e contribuire in modo sempre più significativo all’evoluzione dell’Intelligenza Artificiale applicata al business", ha dichiarato Victoria Corral, CEO di Solver.

"L'operazione rappresenta un ulteriore passo nell'attuazione del nostro piano industriale e rafforza il percorso di sviluppo delle competenze distintive del Gruppo nell'ambito dell'Artificial Intelligence, una delle principali direttrici di evoluzione della trasformazione digitale. Continuiamo a perseguire una strategia fondata sulla crescita organica e su business combination mirate ad elevato valore aggiunto, con l'obiettivo di creare valore sostenibile di lungo termine per tutti gli stakeholder", ha dichiarato Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa.

Fonte: Ufficio Stampa

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