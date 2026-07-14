Interruzione di energia elettrica programmata a Villanuova per lavori di E-distribuzione

Attualità Firenze
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E-distribuzione, unità territoriale Firenze, informa che nella giornata di giovedì 16 luglio, dalle 8 alle 15.30, ci sarà un'interruzione di energia elettrica nell'area del Terrafino per effettuare lavori sugli impianti.

Le vie interessate (intervalli dei civici "da" "a" raggruppati per pari e/o dispari) sono:

via Piovola 111, da 140 a 142, da 146 a 148, 152, 158, 140/pubb
via del Pino da 3 a 9, da 6 a 10, 14, 18, 12a, 14p
via Riuccio da 6 a 10, 6a, 10a
via del Giardino b 1, 5, 1x, 2
Come informa E-distribuzione, durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto vi invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio potete consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e-distribuzione. Per segnalare un guasto potete invece rivolgervi al Numero Verde 803.500

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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