"Itinerari di Empoli. Cronache d'arte, tradizione e attualità": una guida per scoprire il volto più autentico della città

Empoli è una città che sa sorprendere. Dietro i suoi monumenti, le sue piazze e le sue strade si nascondono storie curiose, tradizioni secolari, aneddoti poco conosciuti e piccoli tesori che raccontano un'identità ricca e originale. È proprio questo il filo conduttore di "Empoli. Cronache d'arte, tradizione e attualità", la nuova guida realizzata da Rossana Ragionieri ed Enrico Tofanelli, rispettivamente presidente e vicepresidente dell'Associazione Pro Empoli, che sarà presentata sabato 18 luglio, alle ore 11.00, al Cenacolo degli Agostiniani.

L'incontro sarà l'occasione per conoscere un volume pensato non come un tradizionale testo di storia locale, ma come uno strumento pratico e coinvolgente per accompagnare cittadini e visitatori alla scoperta del territorio.

"Abbiamo immaginato una guida agile, chiara, identitaria e innovativa nella sua struttura – spiega Rossana Ragionieri – uno strumento capace di orientare chi trascorre anche solo poche ore a Empoli, stimolando la curiosità e offrendo itinerari e spunti che ciascuno possa scegliere in base ai propri interessi. Non un'opera enciclopedica, ma un compagno di viaggio ricco di informazioni utili e racconti."

Tra le pagine del volume trovano spazio curiosità che raccontano un'Empoli inaspettata. C'è la storia del "sale rosso", colorato con un pigmento al mercurio per contrastare il contrabbando nel Granducato di Toscana; quella della rarissima Bizzarria, l'antica pianta medicea ancora presente nel giardino della Villa di Loro; e ancora le tradizioni spettacolari dei

voli dal campanile, dal celebre Volo del Ciuco al Volo del Becco, fino alla Befana che ogni anno scende sulla piazza della Collegiata.

Non mancano i racconti legati alla cultura materiale e al gusto, come quello del singolare vino "Pisciancio", celebrato addirittura da Francesco Redi nel Bacco in Toscana, o dettagli quasi invisibili che ancora oggi fanno parte del paesaggio urbano, come l'antico "metro" in pietra murato sulla facciata del Palazzo Comunale.

Il libro accompagna il lettore lungo percorsi che intrecciano arte, architettura, tradizioni popolari, natura, personaggi e curiosità, offrendo una chiave di lettura originale della città e delle sue frazioni. Una guida pensata per chi visita Empoli per la prima volta, ma anche per gli stessi empolesi, che potranno riscoprire luoghi conosciuti attraverso storie spesso dimenticate.

Con questa pubblicazione, l'Associazione Pro Empoli rinnova il proprio impegno nella valorizzazione del patrimonio culturale locale, promuovendo una conoscenza accessibile e coinvolgente del territorio.

La cittadinanza, gli operatori del turismo e gli organi di informazione sono invitati a partecipare. Ingresso libero.

Fonte: Pro Loco Empoli

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