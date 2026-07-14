La Filarmonica 'G. Verdi' di Marcialla inaugura La Mercantia dei Bambini in Piazza Boccaccio

L’appuntamento è fissato per martedì 15 luglio alle ore 19.30 in Piazza Boccaccio, con un concerto della durata di circa 30 minuti
Sarà la musica della Filarmonica “G. Verdi” di Marcialla, diretta dal maestro Adriano Scoccati, ad aprire la prima edizione de La Mercantia dei Bambini, la nuova iniziativa dedicata ai più piccoli nell’ambito del celebre festival.
L’appuntamento è fissato per martedì 15 luglio alle ore 19.30 in Piazza Boccaccio, con un concerto della durata di circa 30 minuti che accompagnerà il pubblico all’inizio di questa speciale sezione della manifestazione.
La Filarmonica “G. Verdi” di Marcialla rappresenta da anni una realtà musicale importante per il territorio, portando avanti la tradizione bandistica attraverso concerti, partecipazioni a eventi pubblici e un costante impegno nella diffusione della cultura musicale tra generazioni diverse. Sotto la guida del maestro Adriano Scoccati, la banda proporrà un momento musicale capace di unire energia, coinvolgimento e qualità artistica.
La Mercantia dei Bambini nasce come una delle novità più significative di questa edizione: uno spazio pensato per avvicinare i bambini al mondo dell’arte di strada, della creatività e dello spettacolo, offrendo loro un’esperienza a misura di famiglia, ricca di sorprese, incontri e occasioni di partecipazione.
L’apertura affidata alla Filarmonica “G. Verdi” di Marcialla vuole essere quindi un ideale ponte tra la tradizione e il futuro: la musica della banda, patrimonio della comunità, accompagna la nascita di un nuovo percorso dedicato ai più giovani.
15 luglio – Piazza Boccaccio – ore 19.30
Concerto della Filarmonica “G. Verdi” di Marcialla
Direzione: Adriano Scoccati
Durata: circa 30 minuti
Fonte: Ufficio Stampa
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