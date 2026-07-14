La Pasticceria Gateau apre a San Donato, più di 1000 persone all'inaugurazione

È stata una vera festa di comunità, con più di 1.000 persone a brindare e a complimentarsi con Valentina Turini e Stefano Tanzini, titolari della Pasticceria Gateau di San Donato che nella serata di lunedì 13 luglio ha aperto le porte della sua nuova casa, in via Leonardo da Vinci 53/C, con una emozionante inaugurazione salutata dal coordinatore sindacale di Confcommercio Pisa Luca Favilli, dal sindaco di San Miniato Simone Giglioli e dall'assessore allle Attività produttive Giacomo Gozzini, insieme a tantissimi amici e clienti.

“Siamo davvero emozionati, non ci aspettavamo tutto questo affetto, ci siamo sentiti davvero parte di una bella comunità – racconta la titolare Valentina Turini, dallo scorso anno presidente del Centro Commerciale Naturale di Ponte a Egola, dove gestisce la pasticceria L'Altro Gateau – ci siamo spostati solo di pochi passi restando a San Donato in via Leonardo da Vinci, dove abbiamo inaugurato l'attività nel gennaio 2008. Da tempo cercavamo un locale più grande e funzionale per soddisfare tutte le richieste dei nostri clienti e ampliare la produzione e siamo felici di averlo trovato e di aver scritto un nuovo capitolo della nostra storia alla soglia dei 20 anni di attività”.

L'attività sarà aperta al pubblico già dal 15 luglio “con una gustosa novità: nella nuova sede sarà possibile gustare anche il gelato, oltre alla produzione di pasticceria, realizzazione di dolci e torte, colazioni, aperitivi e servizio catering per eventi e cerimonie. Desideriamo ringraziare coloro che hanno lavorato per questo progetto, a partire dai progettisti dello Studio Tecnico Mancini e dall'architetto Francesco Casella, Patrizio Mazzanti e Stefania Tempestini, oltre a tutto il nostro staff e i nostri collaboratori che ci hanno accompagnato nella realizzazione di questo sogno”.

Augura ai titolari e a tutto lo staff “un percorso ricco di soddisfazioni” il coordinatore sindacale di Confcommercio Pisa Luca Favilli che evidenzia “la passione, l'impegno e la professionalità dei titolari, già dimostrata con le numerose iniziative organizzate con il Ccn di Ponte a Egola. Il trasferimento della pasticceria in un locale più ampio, moderno e accogliente rappresenta un importante valore aggiunto per tutto il tessuto commerciale del territorio e si conferma come luogo di qualità, convivialità e riferimento per la comunità”.

"Il nuovo locale è accogliente, curato e rappresenta un bellissimo esempio di investimento sul nostro territorio - dichiarano il sindaco Simone Giglioli e l'assessore alle attività produttive Giacomo Gozzini - Scegliere di crescere e di continuare a credere nella nostra comunità è un segnale importante, che contribuisce a rendere il nostro paese ancora più vivo e attrattivo. A Valentina e alla sua famiglia vanno i complimenti dell'amministrazione comunale per l'impegno, la passione e la professionalità che da sempre contraddistinguono la loro attività. Rivolgiamo loro i nostri migliori auguri per questa nuova avventura, con l'auspicio che possa essere ricca di soddisfazioni, successi e tante nuove opportunità."

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa

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