La solidarietà scende in campo: raccolti 1800 euro per l'istituto Casa San Francesco di Camaiore

Una serata di sport, partecipazione e solidarietà concreta. Si è svolta sabato 11 luglio, allo Stadio Comunale di Camaiore, la partita benefica tra Fosber Team ed Enrico Chiesa Team condotta dall’ex campione Enrico Chiesa.

L’iniziativa, promossa da Fosber, ha richiamato cittadini, famiglie e appassionati in un clima di festa e condivisione, confermando ancora una volta il valore dello sport come strumento di aggregazione e vicinanza al territorio.

Nel corso della serata sono stati raccolti 1.800 euro, che saranno devoluti all'istituto Casa San Francesco di Camaiore, realtà impegnata nell’assistenza e nella cura delle persone più fragili.

Dopo il successo dell’Enrico Chiesa Day a Monsagrati, dedicato ai bambini e alle bambine del territorio, Fosber ed Enrico Chiesa hanno così rinnovato il proprio impegno a favore della comunità, trasformando i valori del fair play, della partecipazione e della responsabilità sociale in un gesto concreto di solidarietà.

Una serata in cui il calcio ha saputo andare oltre il risultato, trasformandosi in un’occasione per fare rete davvero: tra sportivi, famiglie, cittadini, aziende e comunità. Sul campo il Fosber Team e l'Enrico Chiesa Team si sono affrontati da avversari, ma fuori dal campo hanno giocato la stessa partita: quella della solidarietà. E il goal più bello è stato quello segnato tutti insieme, a favore di chi ogni giorno ha più bisogno di vicinanza, cura e attenzione.

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