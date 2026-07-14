Lavori su Ponte della Botte: chiuso al traffico dal 18 al 20 luglio

La Provincia di Pisa comunica che, con Ordinanza Dirigenziale n. 152 del 10/07/2026, la SP 1 "della Botte" sarà chiusa completamente al traffico, veicolare e pedonale, nel tratto compreso tra il km 0+380 e il km 0+515, in prossimità delle estremità del ponte sul fiume Arno, nei Comuni di Calcinaia e Vicopisano.

Periodo di chiusura: dalle ore 7:00 di sabato 18 luglio alle ore 24:00 di lunedì 20 luglio 2026.

Motivo: la chiusura si rende necessaria per consentire alla ditta Toscana Energia S.p.A., tramite l'impresa esecutrice CANTIERI S.p.A., di eseguire i lavori di posa dei giunti dielettrici sulle estremità della tubazione del gas che attraversa il ponte.

Viabilità alternativa: un percorso alternativo sarà segnalato lungo tutto il tratto interessato, con relativa segnaletica di preavviso installata con almeno 3 giorni di anticipo.

Piano della viabilità alternativa:

Trasporto pubblico: le corse di Autolinee Toscane che transitano sul ponte saranno temporaneamente deviate, con sospensione delle fermate non più servite.

La Provincia di Pisa invita automobilisti e pedoni a prestare attenzione alla segnaletica e a pianificare per tempo gli spostamenti nella zona.

Fonte: Provincia di Pisa - Ufficio Stampa

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