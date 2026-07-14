Livorno festeggia la Liberazione: il programma

Anche quest’anno Livorno, com'è sua tradizione, celebra due giornate storiche legate alla fine dell’oppressione nazifascista sulla città e sull’Italia.

Domenica 19 luglio ricorre l’82° anniversario della Liberazione di Livorno dal nazifascismo, in ricordo del 19 luglio 1944, quando i partigiani del Comitato di Liberazione Nazionale, seguiti da reparti della V Armata statunitense, entrarono in quel che rimaneva della città, liberandola dopo un lungo periodo di occupazione e distruzioni.

Sabato 25 luglio ricorrerà invece l’83° anniversario della Caduta del fascismo. Il 25 luglio del 1943, con l’estromissione e l’arresto di Benito Mussolini, ebbe infatti fine il ventennale regime dittatoriale.

Il Comune di Livorno commemora queste due giornate con una serie di cerimonie e di iniziative collaterali che coinvolgeranno le istituzioni locali e la cittadinanza. Questo il programma, realizzato in collaborazione con ANPI, ANPPIA, ANEI, ANED e ISTORECO:

DOMENICA 19 LUGLIO 2026

82° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DI LIVORNO DAL NAZIFASCISMO

ore 8.30 ritrovo in piazza del Municipio

ore 9.15 Sacrario del Castellaccio - Lapide ai Caduti Partigiani

Deposizione corona

ore 10.00 Via Ernesto Rossi - Bassorilievo al Partigiano

Deposizione corona, a cura ANPI, ANPPIA, ANEI e ANED

INIZIATIVE COLLATERALI

• ore 18.30

Piazza Luigi Orlando Torre dell’Orologio

Inaugurazione nuova sede Istoreco

• ore 19.00

Piazza Luigi Orlando Torre dell’Orologio

Saluti dell’Amministrazione Comunale

Prolusione del Professor Paolo Corsini, Presidente dell’Istituto Nazionale Ferruccio Parri

A seguire Concerto della Banda della Città di Livorno

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25 LUGLIO 2026

83° ANNIVERSARIO DELLA CADUTA DEL FASCISMO

10.00 Monumento ai perseguitati politici-Viale della Libertà (parco Antifascisti e perseguitati del fascismo, zona pinetina) Deposizione di una corona

INIZIATIVE COLLATERALI

ore 21.30 Cinema Arena di Villa Fabbricotti

Proiezione del film “A cena col dittatore” di Manuel Gòmez

Pereira (Spettacolo a pagamento)

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa

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