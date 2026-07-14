Lucca Summer Festival: logistica e traffico per il concerto di Zucchero

È pronta la logistica straordinaria per traffico e parcheggi organizzata dal Comune di Lucca e da Lucca Plus in occasione del concerto di Zucchero che si terrà sugli spalti delle Mura giovedì 16 luglio prossimo.

Chiusura area di spettacolo e aree limitrofe – Il parcheggio Carducci sarà chiuso dalle 00.00 giovedì 16 luglio fino alle 8.00 di venerdì luglio con divieto di sosta con rimozione; viale Carducci e l'area di prefiltraggio est (viale Repubblica, viale Cavour fino a piazzale Risorgimento escluso) saranno chiusi al traffico veicolare e pedonale con divieto di sosta con rimozione dalle 8.00 di giovedì 4 luglio fino alle 6.00 di venerdì 17 luglio – stesso orario di chiusura per il sottopasso di viale San Concordio: in questo lasso di tempo i pedoni dovranno utilizzare la passerella di piazzale Risorgimento o il sottopasso della stazione ferroviaria. Porta San Pietro e l'area di piazzale Risorgimento, viale Regina Margherita, viale Cavour fino agli incroci con via Montanara esclusa saranno chiusi al traffico veicolare con divieto di sosta con rimozione dalle ore 8.00 giovedì 16 luglio alle 3.00 di venerdì 17 luglio. In centro storico, divieto di transito e sosta con rimozione dalle 8.00 di giovedì 16 luglio alle ore 7.00 di venerdì 17 luglio in via Mazzino Montinari, via Carrara tratto ovest, via della Caserma e via della Mano (fra via Carrara e via della Polveriera). Alla passerella ferroviaria lato sud, dalle ore 19.00 di giovedì 16 luglio fino alle 3.00 di venerdì 17 luglio divieto di sosta con rimozione in via Vincenzo Civitali a San Concordio eccetto residenti categorie A12 e D3 .

Mura e sortite – La sortita sud del baluardo San Paolino e quella del baluardo Santa Maria resteranno chiuse da mercoledì 15 a venerdì 17 luglio. La passeggiata delle Mura fra i baluardi San Paolino e Santa Maria, compresi i baluardi e le rampe degli stessi, sarà chiusa al transito pedonale dalle ore 9.00 di giovedì 16 luglio alle 6.00 di venerdì 17 luglio.

Cavalcavia di viale Europa e zona di sicurezza ovest - L'area che comprende il cavalcavia di viale Europa, il tratto di viale Carducci dalla rotatoria fino a piazzale Boccherini, via Nieri e viale Carducci, sarà chiusa al traffico veicolare dalle ore 19.00 di giovedì 16 luglio fino alla fine dello spettacolo, nello stesso arco temporale il tratto di via Bandettini fra via delle Tagliate e viale Europa sarà a senso unico in direzione ovest – est; il traffico in arrivo da sud e dall'autostrada e diretto a nord dovrà necessariamente utilizzare la variante di San Donato e attraverso Sant'Anna potrà raggiungere la circonvallazione nord. Inoltre dalle ore 22.30 di giovedì 16 luglio fino a completo deflusso del pubblico in uscita dalla manifestazione saranno chiuse al traffico (eccetto residenti) via Pascoli, via delle Tagliate I, via Nieri (fino a piazzale Italia escluso) e via Sercambi.

Parcheggio residenti e abbonati parcheggi Metro – giovedì 16 e venerdì 17 luglio i titolari di abbonamento Lucca Plus del parcheggio Carducci potranno parcheggiare in tutti i parcheggi Lucca Plus (eccetto quelli in struttura, quelli straordinari) esponendo l'abbonamento. Dalle ore 00.00 di giovedì 16 luglio alle ore 8.00 di venerdì 17 luglio sosta gratuita per i residenti titolari di permessi di sosta delle categorie A1, A2 e A3 nelle aree sosta blu (a pagamento) in piazzale Verdi, via del Pallone, via della Caserma, in Corso Garibaldi, via del Molinetto e via del Peso con esposizione del permesso. Nello stesso arco orario i titolari di permessi A8-A9 (garage non residenti) e permessi temporanei e permessi con percorsi obbligati con accesso dai varchi di Corso Garibaldi e via Carrara est e ovest potranno accedere dagli altri varchi della ZTL.

Parcheggio residenti e attività dell'area di spettacolo - i residenti e attività economiche che ricadono nelle zone totalmente interdette, e cioè viale Carducci (tra viale Europa e viale Cavour), viale Cavour (tra viale Carducci e via Montanara), viale della Repubblica (tra viale Carducci e piazzale Risorgimento), piazzale Risorgimento e viale Regina Margherita (tra piazzale Risorgimento e via Montanara) dalle ore 00.00 del 16 luglio alle 8.00 del 17 luglio potranno sostare gratuitamente nelle aree di sosta a pagamento (stalli blu) di via Pascoli, viale Luporini e viale San Concordio comunicando la targa dei veicoli a Lucca Plus, scrivendo a ufficiopermessi@luccaplus.it allegando, se residenti, carta d'identità e libretto di circolazione, se attività visura camerale e libretto di circolazione.

Parcheggi straordinari a pagamento – Lucca Plus srl ha organizzato sei aree di parcheggio straordinarie a pagamento per gli spettatori, con stalli prenotabili esclusivamente online all'indirizzo web https://eventi.parcheggilucca.it/it/ Stazione – Palatucci – Cittadella (esclusi 150 stalli riservati all'organizzazione) – Mercato (piazza Cotenna Leonardi - Curtatone (riservato disabili), viale Giusti a tariffa ordinaria ma estesa fino alle 24.00. Pertanto per l'allestimento dei parcheggi straordinari in piazza Curtatone, nei parcheggi in struttura Stazione, Palatucci, e Cittadella e in piazza Cotenna Leonardi dalle ore 8.00 di giovedì 16 luglio alle 3.00 di venerdì 17 luglio saranno istituiti divieti di sosta con rimozione con eccezione dei veicolo dotati di ticket di sosta

Fonte: Ufficio Stampa

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