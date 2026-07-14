Medicea Wine Festival a Cerreto Guidi, continua il programma tra vino, street food, musica e cinema

Nemmeno il tempo per finire di plaudire al successo de “La Notte d’Isabella” 2026, che Cerreto Guidi si è già calato nel clima di Medicea Wine Festival, con vino, musica, cinema e cibo. Sabato 11 luglio nel suggestivo scenario di Piazza Vittorio Emanuele II, il Concerto lirico Canto Divino, a cura della Corale Santa Cecilia di Empoli e del Coro di San Leonardo di Cerreto Guidi, ha aperto il programma con una riuscita serata in cui le voci delle corali si sono intrecciate con celebri pagine d’opera, versi poetici e narrazione. Ad accompagnare lo spettacolo, una selezione di vini del territorio.

Cerreto Street Wine - Sabato 18 e Domenica 19 luglio sono in programma due serate tra vino, street food, musica e cielo stellato. Le aziende vitivinicole locali propongono le proprie etichette in un percorso di degustazione dedicato al territorio. Street food, musica dal vivo e osservazione del cielo con il Gruppo Astrofili di Montelupo. All’ingresso, calice e gettoni per la degustazione. All’interno del nutrito programma la premiazione del concorso “Rubino Mediceo”.

Musica - Venerdì 24 luglio in Piazza Dante Desideri alle ore 21,30 (ingresso libero), è previsto, a cura dell’Associazione Orfeo in Scena, il Concerto lirico Parlami d’amore Mariù. Le più belle arie della tradizione italiana sono proposte da Letizia Greco (soprano), Veronica Senserini (soprano), Michael Michelucci (tenore), con il Maestro Francesco Saviozzi al pianoforte.

Cinema - Dal 16 luglio all’11 agosto, il martedì e il giovedì torna, a cura dell’Associazione culturale La Maschera, la rassegna cinematografica “La Magia del Cinema. Sotto l’incanto di un cielo stellato”. Otto i film in programma in Piazza Dante Desideri alle ore 21,30 da dove è possibile ammirare, oltre alla qualità dei film, un bellissimo paesaggio. Il cartellone aperto giovedì 16 da “Il robot selvaggio”, strizza l’occhio ai bambini e alle famiglie, ma è pensato oltre che per divertire, per far riflettere. Da segnalare, martedì 28 luglio “C’è ancora domani” di e con Paola Cortellesi. L’ingresso è gratuito.

Trattori d’epoca - Sabato 18 e Domenica 19 luglio è in programma la 29° Esposizione dei trattori d’epoca. Saranno un centinaio i trattoristi in arrivo da tutta la Toscana e da altre parti d’Italia. L’organizzazione è del G.A.C.E.B., il Gruppo Amatoriale Cottratori e Battitori, guidato da Sandra Maccanti, che da anni contribuisce a far diventare Cerreto Guidi un punto di riferimento nella rievocazione dell’aratura. L’aratura in notturna sul Colle di San Zio, la cena del trattorista e la sfilata panoramica dei trattori d’epoca tra le colline di Cerreto Guidi, sono tra i momenti più significativi del programma.

Mestolo d’oro - La disfida culinaria tra le contrade del Palio, chiuderà Sabato 25 luglio Medicea Wine Festival. Le contrade di Porta Caracosta, Porta Fiorentina, Porta al Palagio e Santa Maria al Pozzolo, si sfideranno ai fornelli in attesa di farlo nell’ormai imminente Palio del Cerro. Le portate saranno valutate dal pubblico e da una giuria di food blogger che decreteranno la Contrada vincitrice del Mestolo d’Oro.

Medicea Wine Festival è organizzata dal Comune di Cerreto Guidi e dall’Associazione Turistica comunale Pro Loco di Cerreto Guidi, in collaborazione con numerose associazioni del territorio.

PER INFO:

Ufficio Cultura Comune di Cerreto Guidi

Tel.0571.906225; cultura@comune.cerreto-guidi.fi.it

Associazione Turistica Comunale Pro Loco Cerreto Guidi

Tel. 340.7151682 info@prolococerretoguidi.it

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