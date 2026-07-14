Mercantia Certaldo, tutte le informazioni utili per l'edizione 2026

Al via mercoledì 15 luglio la 38ª edizione di Mercantia, il festival internazionale del Quarto Teatro che fino al 19 luglio animerà il borgo medievale di Certaldo Alto e il centro cittadino, trasformandoli in un grande palcoscenico a cielo aperto. Per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, il Comune di Certaldo ha predisposto un piano che riguarda accessi, viabilità, parcheggi, sicurezza pubblica e modalità di ingresso. Di seguito tutte le informazioni utili.

Accesso al borgo

Dal 15 al 19 luglio, a partire dalle ore 17, il Borgo di Certaldo Alto sarà chiuso al traffico veicolare e l'accesso sarà regolamentato.

L'ingresso del pubblico sarà consentito dalle ore 18 attraverso i varchi di:

Via del Castello;

Via delle Mura;

Funicolare.

Dalle ore 17 il varco di via delle Mura sarà riservato esclusivamente a residenti, artisti, artigiani, personale della manifestazione e titolari delle attività economiche autorizzate.

Biglietti

I prezzi sono i seguenti:

Mercoledì, giovedì, venerdì e domenica

Intero: 13 euro

Ridotto: 11 euro

Sabato

Intero: 15 euro

Ridotto: 13 euro

Ai prezzi vanno aggiunti i diritti di prevendita in caso di acquisto anticipato.

Abbonamenti

Escluso il sabato:

Intero 40 euro

Ridotto 30 euro

Tutti i giorni (compreso il sabato):

Intero 52 euro

Ridotto 40 euro

È previsto inoltre un abbonamento speciale Unicoop Firenze al costo di 47 euro, acquistabile esclusivamente in prevendita entro una settimana dall'inizio della manifestazione.

Chi ha diritto alla riduzione. Le riduzioni sono previste per:

bambini da 7 a 14 anni;

persone con disabilità;

soci Coop (mercoledì e giovedì);

soci Touring Club Italiano;

residenti nel Comune di Certaldo.

L'ingresso è gratuito per i bambini sotto i 7 anni.

Biglietteria

La biglietteria sarà aperta: mercoledì dalle 17.30 alle 00.30; da giovedì a domenica dalle 18 alle 1. Novità 2026 - Da mezzanotte di ogni sera sarà disponibile un biglietto ridotto per chi accederà successivamente alla manifestazione.

Orario degli spettacoli

Gli spettacoli inizieranno ogni sera alle 20.

Termine degli spettacoli: mercoledì, giovedì, venerdì e domenica: ore 1; sabato: ore 1.30.

Chi può accedere senza biglietto

Pur essendo il borgo chiuso al pubblico senza titolo d'ingresso durante gli orari della manifestazione, alcune categorie potranno accedere gratuitamente mediante specifiche autorizzazioni.

Residenti a Certaldo Alto

I residenti potranno entrare in qualsiasi momento esibendo il braccialetto identificativo, da ritirare con documento di identità. In caso di rottura del braccialetto sarà possibile richiederne la sostituzione presso il Museo Casa Boccaccio.

Proprietari di immobili, attività economiche e dipendenti

Potranno accedere tramite QR Code personale da richiedere preventivamente sulla piattaforma dedicata.

La stessa procedura riguarda:

titolari di attività commerciali;

dipendenti;

ristoratori;

gestori di hotel e B&B;

proprietari di immobili.

Ospiti delle strutture ricettive

Gli ospiti degli alberghi, B&B e altre strutture presenti nel borgo potranno accedere comunicando il proprio nominativo e richiedendo preventivamente il pass tramite la piattaforma dedicata.

Artisti e artigiani

Gli artisti accederanno con il proprio pass digitale tramite App Innova. Gli artigiani utilizzeranno invece un QR Code personale, non cedibile. Anche fotografi e operatori accreditati avranno accesso tramite specifico pass.

Animali

I cani potranno entrare all'interno della manifestazione sotto la responsabilità dei proprietari. Per gli animali di taglia maggiore è obbligatorio avere con sé una museruola.

Sicurezza: cosa è vietato introdurre

Qui l'ordinanza "Disposizioni per la pubblica sicurezza". Per motivi di ordine pubblico sarà vietato introdurre nell'area della manifestazione:

bottiglie e bicchieri di vetro; borracce; contenitori in vetro, metallo, plastica non biodegradabile, brick e tetrapak; caschi; bastoni; tamburi e jambé; spray al peperoncino; qualsiasi oggetto ritenuto potenzialmente pericoloso. Sarà consentito esclusivamente introdurre bottiglie d'acqua da mezzo litro ancora sigillate. Gli oggetti vietati potranno essere sequestrati.

Altri divieti. Durante Mercantia saranno inoltre vietati: attendamenti e bivacchi; esibizioni artistiche spontanee non autorizzate; accensione di fuochi; attività promozionali, raccolte firme e distribuzione di volantini non autorizzate; qualsiasi forma di pubblicità estranea alla manifestazione. Le violazioni potranno comportare sanzioni amministrative comprese tra 25 e 500 euro, fatte salve eventuali responsabilità civili o penali.

Viabilità, parcheggi, servizio navetta

Per consentire lo svolgimento della manifestazione sono previste importanti modifiche alla circolazione (Qui l'ordinanza di viabilità).

Durante i giorni del festival saranno attivati divieti di transito e sosta nel centro storico e in numerose vie del centro cittadino, con orari variabili tra il pomeriggio e la notte.

Sono stati predisposti parcheggi riservati per: residenti del borgo; ospiti delle strutture ricettive; artisti; artigiani; operatori della manifestazione. Saranno inoltre disponibili numerosi parcheggi gratuiti nelle aree periferiche, collegati da servizi navetta.

Le limitazioni interesseranno anche piazza Boccaccio, via Roma, via Cavour, via XX Settembre, via Mazzini, via Trieste, via IV Novembre e numerose altre strade del centro.

Attività commerciali

Per tutta la durata della manifestazione le attività commerciali, gli esercizi di somministrazione e le attività artigianali potranno rimanere aperti fino a: 1.30 nelle serate di mercoledì e giovedì; 2.00 nelle serate di venerdì, sabato e domenica.

Nell'area della manifestazione sarà inoltre vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, lattine, brick, tetrapak e plastica non biodegradabile. Sarà consentita esclusivamente l'acqua in bottiglie di plastica da mezzo litro.

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