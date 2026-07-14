Montelupo Fool Park, il festival torna con il secondo weekend di musica e spettacoli

5Archiviato un primo fine settimana che ha richiamato al Parco dell'Ambrogiana di Montelupo Fiorentino grande partecipazione tra concerti, spettacoli e momenti di incontro, Montelupo Fool Park è pronto a tornare con il secondo e ultimo weekend dell’edizione 2026.

Da venerdì 17 a domenica 19 luglio il festival riprende con tre nuove serate dedicate alla musica dal vivo e alla cultura contemporanea. Un programma pensato soprattutto per le nuove generazioni, ma capace di coinvolgere un pubblico di tutte le età in uno spazio aperto, inclusivo e gratuito.

Non solo concerti. Ogni sera, a partire dalle ore 19.00, il Parco dell'Ambrogiana si trasformerà in un luogo da vivere fin dall'aperitivo grazie ai food truck, alle aree relax e agli spazi dedicati al gioco e alla socialità, dal volley al ping pong. Un'atmosfera informale che fa del Fool Park qualcosa di più di una rassegna musicale: un'occasione di incontro, condivisione e partecipazione.

Il programma del secondo weekend

Venerdì 17 luglio

Alle 22.00 saliranno sul palco Cillo & i CCDP. Cillo, progetto solista di Fabio Picchiotti, storico frontman de Il Colle, propone un percorso musicale che unisce combat folk, cantautorato e indie, in quello che lui stesso definisce "Arnopop". Ad accompagnarlo saranno i CCDP – Complesso Casa del Popolo.

A seguire, dalle 23.00, spazio al Cipo DJ Set. Fabio Cipollini, il "Cipo" del duo Cecco & Cipo, accompagnerà il pubblico con una selezione musicale tutta italiana, tra pop, cantautorato, grandi classici da cantare insieme e incursioni rock'n'roll.

Sabato 18 luglio

La serata inizierà alle 21.30 con Zoe, giovane cantautrice pisana classe 2002 che, con il suo album d'esordio Cuore Automa, si è aggiudicata nel 2025 il Premio Ciampi e il Premio Arci grazie a una scrittura intensa e personale.

Alle 22.30 sarà la volta degli HSO (si legge "Accaso"), una delle realtà emergenti più interessanti della scena fiorentina, che fonde pop punk anni Duemila, elettronica e linguaggi della Generazione Z.

Alle 23.30 salirà sul palco Gabriel Tonelli, giovane talento della scena urban italiana, mentre la chiusura della serata sarà affidata, dalla mezzanotte, al DJ set del Professore Pituz.

Domenica 19 luglio

La chiusura di Montelupo Fool Park è affidata al secondo appuntamento di Muretto x Fool Park. A partire dalle 21:30 Battle Rap a cura del “Muretto”, realtà empolese che coinvolge ogni settimana numerosi giovani del territorio.

L'ingresso è gratuito per tutte le serate.

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