Torna il No Keu Fest: a Vinci una giornata tra dibattiti, approfondimenti e musica

Sabato 18 luglio presso il Circolo Arci Petroio (Vinci) torna per la quinta edizione il No Keu Fest. Una intensa giornata di scambi, dibattiti, approfondimenti, presentazioni, laboratori ecologisti, musica, cucina e divertimento. L’evento organizzato dall’Assemblea permanente No Keu quest’anno ha un titolo particolare: "Una festa contro il tempo".

Sì, perché intorno a noi le notizie che arrivano non sono affatto confortanti e anzi confermano ciò che già l’Università di Pisa nel suo report aveva certificato. E cioè che il cromo trivalente contenuto nel Keu, a contatto con umidità e acqua, diventa esavalente e contamina irrimediabilmente terre, pozzi e falde. È quello che sta accadendo a Crespina Lorenzana, in uno dei tredici siti individuati dove è stato conferito illecitamente Keu. Qua il cromo esavalente è già stato registrato in altissime concentrazioni nelle acque profonde dei pozzi privati. La messa in sicurezza, come è stata effettuata sulla strada 429 - dove rimangono sepolte 8mila tonnellate di veleni - non basta. Serve la bonifica e serve subito.

Per questo il No Keu Fest quest’anno si aprirà alle 18 con un incontro aperto a cui prenderanno parte il Comitato che a Crespina Lorenzana si è mobilitato sulla questione, assieme a Valdera Avvelenata e ai cittadini di Vicopisano che stanno portando avanti la campagna per il monitoraggio indipendente dopo l'incendio alla Delca. A seguire aperitivo e cena a cura dell’Osteria del Circolo Arci Petroio. Alle 21 ospiteremo la presentazione del secondo numero della fanzine “I’ Bercio”, realizzata dal Movimento Clara. Un numero dedicato alle devastazioni ambientali del nostro territorio e alle lotte che negli anni hanno preso forma, sullo sfondo della crisi climatica e ambientale. A seguire la musica live rap targata Stadium con il contest di freestyle che vedrà avvicendarsi sul palco diversi muretti provenienti da tutta la Toscana in una sfida all’ultima rima. Come ogni anno durante il festival saranno proposti laboratori, banchetti informativi, intrattenimento per grandi e piccoli, allestimenti grafici e artistici, area ristoro. Il mondo brucia e le nostre strade sono piene di veleni. Non è vero che l’unica alternativa che abbiamo è lasciare che il tempo e il caldo passino. Non vogliamo chiuderci in casa, possiamo uscire e gridare. Vi aspettiamo!

Fonte: Assemblea Permanente No Keu

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