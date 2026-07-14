Oltre 16mila partecipanti al congresso dei Testimoni di Geova ad Arezzo: 88 nuovi battesimi

Quest’estate ad Arezzo si è svolto per quattro fine settimana consecutivi da venerdì 19 giugno a domenica 12 luglio il congresso dei Testimoni di Geova, intitolato “Felici per sempre”. Alla serie di eventi hanno partecipato oltre 16000 persone, tra fedeli e simpatizzanti provenienti da tutta la Toscana.

Sabato mattina c’è stato uno dei momenti più attesi, il battesimo dei nuovi 88 fedeli per immersione totale in acqua, seguendo il modello descritto nei Vangeli del battesimo di Gesù, che fu immerso nel fiume Giordano. Lo scorso anno tra i Testimoni di Geova i nuovi battezzati in Italia sono stati più di 3.800 e nel mondo oltre 304.000.

Emanuele Fogliani, portavoce dei Testimoni di Geova per la Toscana, spiega: “Il battesimo è una scelta personale. A battezzarsi non sono i bambini ma uomini e donne, giovani e anziani. Prima di prendere questa decisione, che comporta mettere in pratica i valori cristiani nella propria vita, hanno studiato la Bibbia per molti mesi, spesso per anni”.

A proposito della sua decisione di battezzarsi, Cinzia, 54 anni, ha detto: “Per molti anni ho combattuto contro la dipendenza dall’alcol, che mi privava della dignità come persona e mi impediva di essere una buona moglie e una buona madre. Grazie all’aiuto delle istituzioni ho intrapreso un percorso di cura che mi ha sostenuta nel mio recupero. Successivamente, quando ho iniziato a studiare la Bibbia e ad applicarne i principi nella mia vita, sono riuscita a liberarmi definitivamente dalla dipendenza. Oggi ho ritrovato fiducia in me stessa, autostima e la serenità di una famiglia felice”.

“Avvicinarsi alla fede oggi è una scelta controcorrente, spesso coraggiosa, e la gioia dei nuovi fedeli che si sono battezzati ha avuto un notevole effetto sui presenti”, conclude Emanuele Fogliani.

I Testimoni di Geova, tra le realtà non profit più grandi al mondo nell’organizzazione di congressi, danno vita ogni anno a eventi gratuiti della durata di tre giorni. A questi eventi non si fanno collette.

L’anno scorso i Testimoni di Geova hanno tenuto oltre 6.000 congressi in quasi 500 lingue, tra cui 19 congressi internazionali in 13 paesi. Il numero dei presenti ha superato i 12 milioni.

Solo in Italia, quest’anno i Testimoni di Geova terranno 67 di questi congressi in 18 città. Per ulteriori informazioni o per trovare il congresso più vicino, visitate il sito jw.org > chi siamo > Congressi

Fonte: Testimoni di Geova

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