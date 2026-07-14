Pallanuoto Aquatempra chiude la stagione in bellezza

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"Questa è una stagione da incorniciare, e chiuderla con un 5° posto al Livorno Beach Waterpolo è la ciliegina sulla torta" scrivono dalla pallanuoto Aquatempra di Empoli. "Quando i risultati estivi si sommano ad un percorso solido come quello di quest'anno, tra la convocazione dell'atleta Marco Mascia (anno 2011) a rappresentare la Toscana nel circuito nazionale, il 2° posto dell'U14 ed il pass per le nazionali dell'U16 — significa che la strada tracciata dal coach Asatiani e dal coach Gheorghe è quella giusta. Il mix tra la crescita tecnica dei ragazzi e una tifoseria di genitori sempre presente è il vero motore di una società che funziona. Adesso il riposo è più che meritato per ricaricare le batterie e ritornare a settembre più carichi, per poter ricominciare una nuova stagione puntando sempre ad obiettivi elevati. Buone vacanze e forza Aquatempra".

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