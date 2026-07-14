Cade da cavallo, arriva Pegaso per un 62enne a Montespertoli

Cronaca Montespertoli
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Una persona si è sentita male questa mattina (martedì 14 luglio) mentre era a cavallo in una struttura per equitazione a San Quirico in Collina nel comune di Montespertoli.

L'uomo, 62 anni, ha avuto un malore ed è caduto da cavallo. Le sue condizioni sono gravi. Sul posto, oltre ai sanitari inviati dal 118, è intervenuto l'elisoccorso in codice rosso che lo ha trasportato all'ospedale di Careggi.

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