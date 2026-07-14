Perdita di acqua in strada a Pieve a Ripoli: in programma la riparazione

"Il 3 luglio ho segnalato ad Acque la rottura di una tubazione, l'acqua scende a cascata lungo la strada". Siamo in via Poggio al Vento a Pieve a Ripoli, località nel Comune di Cerreto Guidi, e a parlare è un cittadino. "Sono passati dieci giorni, l'acqua continua a scendere copiosamente" aggiunge, testimoniando la situazione attraverso alcune fotografie scattate sul posto.

Sentita Acque Spa sulla segnalazione, da quanto si apprende il guasto era noto ma la riparazione è stata rinviata in più occasioni per subentro di altre priorità. L'intervento, viene riferito dal gestore, è in programma tra il pomeriggio di oggi martedì 14 luglio o nella mattinata di domani, mercoledì 15. Già in occasione di altre segnalazioni, Acque ricorda che nella gestione delle perdite, dopo la segnalazione, segue il sopralluogo mentre la riparazione è inserita in un crono-programma di interventi che tiene conto del livello di priorità e urgenza. Inoltre, viene sottolineato, nei periodi estivi si verifica un consistente incremento di guasti e rotture sulla rete idrica a causa dell'aumento delle temperature e delle maggiori sollecitazioni.

Il lettore segnala inoltre la rottura della grata della raccolta dell'acqua sulla stessa strada, all'incrocio di via Poggio al Vento con la Sp 11 che porta a Fucecchio in una direzione e verso l'Empolese nell'altra. "Di questa problematica è stato informato il Comune di Cerreto Guidi. Intorno sono state messe due transenne".

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