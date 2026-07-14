Provincia Novecento, 10mila visitatori alla mostra sull'arte empolese

L'esposizione all'Antico Ospedale di Empoli raccontata in un video del liceo artistico "Virgilio". Sindaco Mantellassi: "Prima pietra per la visione di un grande Museo Civico"
Ha lasciato un forte segno nella città di Empoli l'omaggio ai suoi artisti che hanno creato una delle più originali esperienze culturali di metà secolo scorso. La mostra Provincia Novecento. Arte a Empoli 1925–1960 all'Antico Ospedale di Empoli si è conclusa da alcuni mesi, ma il suo allestimento (con l'apertura al pubblico avvenuta dall'8 novembre 2025 al 15 febbraio 2026) ha portato a valorizzare le vicende artistiche e umane di una generazione di artisti ancora oggi ricordati a Empoli e nei dintorni.
Mario Maestrelli e Virgilio Carmignani, i due giovani che dalla 'stanzina' di via Tripoli nel 1925, danno vita a una comunità creativa formata da nomi come Amleto Rossi, Ghino Baragatti, Loris Fucini, Sineo Gemignani, e ancora Renato Alessandrini, Piero Sedoni, Pietro Tognetti, Gino Terreni. Dagli anni del fascismo alla ricostruzione, dalle prime prove d'autore fino alla partecipazione alle Biennali di Venezia e alle Triennali di Milano, le loro vicende umane e artistiche hanno varcato anni fondamentali per la crescita culturale della provincia da cui provenivano.
Provincia Novecento, 10mila visitatori
Sono stati ben 10mila i visitatori ad aver ammirato la mostra all'Antico Ospedale San Giuseppe promossa dal Comune di Empoli e dalla Fondazione CR Firenze, a cura di Belinda Bitossi, Marco Campigli, Cristina Gelli e David Parri. Anche grazie alle iniziative speciali come le visite guidate gratuite con ingresso ridotto per i soci Unicoop Firenze, gli incontri di Provincia Novecento allo specchio con ospiti illustri come Tomaso Montanari, Marco Luceri, Mauro Moretti, Daniela Brogi, Niccolò Scaffai e Flavio Bergonzi. Tra le tante occasioni di scoperta delle opere, segnaliamo anche i 9 appuntamenti di approfondimento 'I giovani di oggi raccontano i giovani di ieri', realizzati dalle classi 4A e 4B del liceo 'Virgilio'. I giovani di oggi che guardano e raccontano i giovani di un secolo fa, tutti intenti nel realizzare i propri sogni e a lottare nel quotidiano per l'affermazione di sé e del proprio ideale di vita.
Il video di studenti e studentesse del Virgilio
Proprio da quelle esperienze di scoperta e approfondimento, nasce un video a cura di un gruppo di lavoro della classe 4E Multimediale del 'Virgilio'. Con la regia di Alice Bordin, le riprese di Luca Fontani e Lapo Salonia e il montaggio di Sofia Mazzoni e Alice Bordin, il video racconta per immagini e brevi didascalie il viaggio che ha portato dei ragazzi di Empoli a diventare artisti affermati a livello nazionale, testimoni di un'epoca artistica densa di rilievo: il Novecento, visto dalla Provincia.
"Prima pietra per la visione di un grande Museo Civico"
"Provincia Novecento ha ricomposto una mappa di un piccolo grande pezzo della storia di Empoli e del Novecento - commenta l'assessore alla Cultura Matteo Bensi - e siamo lieti che abbia lasciato un segno così importante anche nelle giovani generazioni. Abbiamo raggiunto anche grazie a loro il traguardo delle 10mila presenze, numeri che dimostrano l'interesse sia di residenti che di cittadini di altri comuni verso una storia unica di arte, amicizia e passione per la cultura".
"Provincia Novecento è stato un fiore all'occhiello per il nostro territorio - afferma il sindaco Alessio Mantellassi - e ringrazio ancora Fondazione CR Firenze e il presidente Bernabò Bocca che ha creduto in questo progetto, così come gli altri sponsor del territorio. Questa è stata la prima pietra posata per la visione di un museo civico proprio nei locali dell'Antico Ospedale. A giugno abbiamo stanziato 100mila euro per la progettazione. Empoli merita un progetto di ampio respiro per valorizzare la propria storia".
Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa
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