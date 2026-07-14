Rossano Massai, confermato alla guida di Ance Toscana

Rossano Massai, dell’impresa Fratelli Massai, vanta una lunga esperienza nel settore edile, in particolare dei lavori pubblici
L’assemblea di Ance Toscana, associazione delle imprese edili aderenti al sistema Confindustria, ha confermato Rossano Massai presidente dell’Associazione toscana per il quadriennio 2026-2030.
Eletti anche i due vicepresidenti che sono Giangiacomo Gellini e Stefano Fani; e il tesoriere che è Andrea Tanzini.
Rossano Massai, dell’impresa Fratelli Massai, vanta una lunga esperienza nel settore edile, in particolare dei lavori pubblici.
Fonte: Confindustria Toscana
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