Rossano Massai, confermato alla guida di Ance Toscana

Attualità Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile

Rossano Massai, dell’impresa Fratelli Massai, vanta una lunga esperienza nel settore edile, in particolare dei lavori pubblici

L’assemblea di Ance Toscana, associazione delle imprese edili aderenti al sistema Confindustria, ha confermato Rossano Massai presidente dell’Associazione toscana per il quadriennio 2026-2030.

Eletti anche i due vicepresidenti che sono Giangiacomo Gellini e Stefano Fani; e il tesoriere che è Andrea Tanzini.

Rossano Massai, dell’impresa Fratelli Massai, vanta una lunga esperienza nel settore edile, in particolare dei lavori pubblici.

Fonte: Confindustria Toscana

Notizie correlate

Toscana
Cronaca
14 Luglio 2026

Caldo in Toscana, Firenze verso i 40 gradi: codice rosso fino a giovedì

La Toscana si prepara ai giorni più caldi dell’ondata di calore che sta interessando l’Italia. A Firenze resta confermato il codice rosso per il caldo fino a giovedì 16 luglio, [...]

Toscana
Attualità
14 Luglio 2026

Toscana-Uzbekistan: firmato accordo a Bukhara su turismo, moda, agricoltura e farmaceutica

Nuove e importanti sinergie sull'asse Italia-Uzbekistan. Nel quadro della missione istituzionale nel Paese centroasiatico, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha siglato a Bukhara un protocollo d'intesa strategico con [...]

Toscana
Attualità
13 Luglio 2026

Il Consorzio Vino Chianti chiude il tour sudamericano tra masterclass e incontri con gli operatori

Da Medellin a Lima, da Santo Domingo a Città del Guatemala fino a Querétaro e Cancùn: sono le tappe del tour sudamericano delle Chianti Masterclass che si è svolto tra [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

torna a inizio pagina