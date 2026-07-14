'Saluti d’estate' in via dei Neri: come cambia la viabilità

Una festa nella festa. Ecco “Saluti d’estate”, aperitivo in strada, convivialità, divertimento e molto altro in via dei Neri, venerdì 17 luglio 2026, dalle 17 alla mezzanotte.

Per consentire lo svolgimento di questo appuntamento, nel secondo tratto di via dei Neri, dall’intersezione con via Leonardo da Vinci a piazza del Popolo, sarà adottato il divieto di transito per tutti i veicoli come anche in via Santo Stefano.

Dovrà essere sempre garantito il passaggio dei mezzi di soccorso e di emergenza e la mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate