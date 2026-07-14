Santa Maria a Monte accende il "padellone": torna la Sagra della Patata Fritta

Il borgo medievale a forma di chiocciola è pronto a vestirsi a festa e a celebrare la sua eccellenza gastronomica più amata. Da mercoledì 19 a lunedì 24 agosto 2026, le storiche vie del centro di Santa Maria a Monte ospiteranno la 53ª edizione della Sagra della Patata Fritta. Un appuntamento che da oltre mezzo secolo attira migliaia di visitatori da tutta la Toscana, unendo tradizione, cultura e l'inconfondibile croccantezza dei prodotti locali.

Organizzata dal Comitato Fiera dell'Assunta con il patrocinio del Comune, Confcommercio Pisa e Camera di Commercio di Pisa la manifestazione taglia il traguardo di un nuovo anno di successi grazie al lavoro instancabile e alla passione di decine di volontari, pronti a valorizzare il territorio e la sua identità.

Protagonisti la Patata Tosca e il "Padellone"

Protagonista assoluta delle sei sere di festa sarà la patata Tosca, la celebre varietà autoctona coltivata sulle colline delle Cerbaie, apprezzata per la sua pasta gialla, la consistenza perfetta e il sapore inconfondibile. Il vero cuore pulsante della sagra sarà, come da tradizione fin dal lontano 1973, il maestoso "Padellone" posizionato in Piazza della Vittoria. È qui che, a partire dalle ore 18, i maestri friggitori inizieranno a tuffare quintali di patate nell'olio bollente per servirle dorate e fumanti nei tipici cartocci. Oltre al punto di frittura principale, gli stand gastronomici offriranno piatti sia interamente dedicati a specialità creative a base di patata che piatti più classici della tradizione toscana.

Il programma tra musica, spettacoli e cultura

Tutte le sere, a partire dalle 21:30, Piazza della Vittoria sarà animata da un ricco programma di intrattenimento che spazierà dai concerti live agli show comici e spettacoli per famiglie. La sagra, sottolineano ancora gli organizzatori, rappresenta inoltre un'occasione unica per scoprire le bellezze storiche di Santa Maria a Monte: durante i giorni dell'evento saranno infatti attivi tour guidati e gratuiti itineranti che accompagneranno i turisti alla scoperta delle cisterne, delle gallerie sotterranee del borgo e del Polo Museale, con partenza ufficiale dai locali del Museo Casa Carducci. Le vie saranno infine arricchite dai mercatini dell'artigianato e dell'antiquariato.

"Sagra anima dell'estate di Santa Maria a Monte"

"La Sagra della Patata Fritta è l'anima stessa dell'estate di Santa Maria a Monte", commentano gli organizzatori del Comitato Fiera dell'Assunta. "Ogni anno portiamo avanti questa tradizione con immenso orgoglio, celebrando la patata Tosca e offrendo a chi ci fa visita un'esperienza che unisce l'eccellenza culinaria alla straordinaria atmosfera medievale del nostro paese. Invitiamo tutti a salire nel borgo per condividere insieme sei serate di spensieratezza e grande comunità".

Fonte: Ufficio stampa

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