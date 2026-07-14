Sarà inaugurato a Montopoli il percorso di via Sottofossi Est

Attualità Montopoli in Val d'Arno
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Lunedì 27 luglio alle ore 19 sarà restituito alla comunità il percorso storico-pedonale di via Sottofossi Est nel centro di Montopoli in Val d’Arno.

Un progetto che ha un valore profondo legato alla cura e alla stabilità del territorio, garantendo il consolidamento e il rafforzamento di un'area preziosa e fragile. I lavori, iniziati a marzo 2025 e conclusi a giugno 2026, hanno richiesto un investimento complessivo importante, pari a 2.166.199,02 euro. Un impegno economico considerevole, finanziato per 971.199,02 euro tramite risorse dell'ente con l'accensione di un mutuo, e per 1.195.100,00 euro con risorse inizialmente stanziate tramite PNRR e successivamente confluite in fondi ministeriali. L’inaugurazione sarà un momento di festa condiviso e speciale, arricchito dalla presenza del Gruppo Storico di Montopoli, gli organi di informazione e la cittadinanza sono invitati a partecipare all’inaugurazione.

Il punto di partenza sarà da Piazza Simone Ganucci in via Sant'Andrea.

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