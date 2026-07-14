Quattordici casi di scabbia in una Rsa di Sesto Fiorentino

Sono stati notificati all’Igiene Pubblica di Asl Toscana Centro, 14 casi di scabbia relativi agli ospiti della Rsa “Villa Solaria” con sede a Sesto Fiorentino. Le notifiche sono arrivate dai medici di medicina generale e riguardano 8 operatori e 6 ospiti. La segnalazione di ospiti e operatori con sintomatologia riconducibile alla scabbia, risale a venerdì scorso. Nella stessa giornata, l’Ufficio Igiene Pubblica ha effettuato un sopralluogo presso la struttura, alla presenza del direttore della Rsa e della coordinatrice infermieristica, fornendo le prime indicazioni sulle misure di igiene e prevenzione da adottare, con il coinvolgimento dei medici curanti per gli ospiti e del medico competente per gli operatori.

Per i 14 casi di scabbia sono stati effettuati i trattamenti terapeutici prescritti dai medici di medicina generale e sono state prese le misure preventive di isolamento funzionale: gli ospiti contagiati sono stati sistemati in camere da due posti letto, con l’obbligo di rimanere in stanza e di non accedere agli spazi comuni. Ai familiari è stata data la possibilità di accesso con l’utilizzo di dispositivi di protezione. Nella prospettiva di contenere con la massima tempestività ogni possibile ulteriore diffusione del contagio, è in corso l’organizzazione della profilassi, con farmaci per bocca oppure topici, che sarà estesa a tutto il personale e a tutti gli ospiti. Sono 62 complessivamente gli ospiti di “Villa Solaria” e 35 gli operatori sanitari che operano all’interno.

La struttura di proprietà del Comune di Sesto Fiorentino, offre posti convenzionati con Asl Toscana centro ed è gestita dalla Cooperativa Proges. Nei casi come quello verificatosi presso la Rsa di Sesto Fiorentino, la procedura prevede che una volta segnalato un sospetto di scabbia all’Ufficio Igiene Pubblica, quest’ultimo intervenga con accertamenti e indicazioni rivolte alla direzione della struttura. La situazione è sotto controllo: come comunicato dalla cooperativa le condizioni di salute delle persone colpite non destano preoccupazione. L’attività di sorveglianza svolta dall’Igiene Pubblica sul rispetto delle indicazioni impartite, proseguirà in raccordo con la direzione della Società della Salute.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro

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