Scuole più sicure a Scandicci: la giunta approva il progetto per i sistemi antintrusione

Scuole più sicure grazie alle misure messe in campo del Comune di Scandicci, che puntano a tutelare gli studenti, le loro famiglie, il personale scolastico e il patrimonio pubblico. La giunta guidata dalla sindaca Claudia Sereni ha approvato il progetto esecutivo per l'installazione di sistemi antintrusione in 19 scuole, a cui si aggiungono la Biblioteca e il Magazzino Comunale. L'intervento complessivo, finanziato interamente dall'amministrazione, avrà un costo di oltre 60.000 euro.

"La sicurezza delle scuole rappresenta una priorità assoluta per la nostra amministrazione – afferma la sindaca Claudia Sereni -. Ci eravamo impegnati a mettere in campo tutti gli strumenti necessari per garantire una maggiore tutela dei plessi e oggi diamo seguito a quell'impegno con un intervento concreto. Con l'approvazione del progetto esecutivo da parte della giunta, entro il mese di settembre tutti gli edifici individuati come più esposti al rischio, sulla base di un confronto costante con i dirigenti scolastici, saranno dotati di impianti di allarme.

Si tratta di un investimento importante da parte del Comune, che punta a prevenire intrusioni, atti vandalici e danneggiamenti. In questo modo tuteliamo il patrimonio pubblico e a garantiamo ambienti sempre più sicuri per studenti, personale scolastico e famiglie.

Parallelamente abbiamo scelto di rendere strutturali le risorse destinate agli interventi urgenti in materia di sicurezza. In questo modo la Polizia locale potrà intervenire con tempestività ogni volta che si renderà necessario, senza dover attendere ulteriori stanziamenti.

La sicurezza richiede programmazione, rapidità d'azione e soprattutto collaborazione tra istituzioni e scuole, ognuno deve fare la sua parte: con queste misure rafforziamo un sistema di prevenzione che mette al centro la tutela della comunità scolastica e del bene pubblico".

Ogni sistema di allarme sarà completo e perfettamente funzionante, con sensori e contatto, sensori di movimento e ogni altro elemento necessario a renderlo operativo. Nei mesi scorsi l'Amministrazione ha incontrato i rappresentanti delle scuola per definire le modalità di gestione degli impianti.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa

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