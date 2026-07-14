Si costituisce il quinto giovane per l'aggressione al ciclista in Versilia

i è costituito il quinto giovane coinvolto nell'aggressione a un ciclista di 44 anni a Camaiore. Denunciato per lesioni e omissione di soccorso
Si è costituito il quinto giovane ritenuto coinvolto nell'aggressione ai danni di un ciclista di 44 anni, avvenuta nella notte tra giovedì e venerdì sulla strada per Monteggiori, nel comune di Camaiore, in Versilia.
Si tratta di un maggiorenne residente a Camaiore, denunciato per lesioni e omissione di soccorso. Nei giorni scorsi si erano già presentati spontaneamente al commissariato di Viareggio altri quattro giovani, di età compresa tra i 17 e i 18 anni, anch'essi denunciati per gli stessi reati.
Nell'aggressione il ciclista ha riportato la frattura del femore. Proseguono gli accertamenti delle forze dell'ordine per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'episodio.
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