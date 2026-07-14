Si finge maresciallo per truffare una coppia di anziani, arrestato 22enne

Tentativo di truffa ai danni di una coppia di anziani sventato ad Arezzo, dove un 21enne italiano è stato arrestato dai Carabinieri dopo essersi presentato a casa della vittima fingendosi un maresciallo dell'Arma.

Secondo la ricostruzione, una donna di 72 anni era stata contattata telefonicamente da un sedicente militare che l'aveva convinta a preparare oro e preziosi per un presunto confronto con refurtiva recuperata nell'ambito di una rapina. Contestualmente, al marito 77enne era stato chiesto di raggiungere il comando provinciale dei Carabinieri.

L'uomo, insospettito dalla richiesta, ha però contattato il 112, consentendo ai veri militari di intervenire tempestivamente. Il giovane, originario della provincia di Bari e residente in Veneto, è stato bloccato mentre tentava di ritirare i preziosi nell'abitazione della coppia.

L'episodio si inserisce nel fenomeno delle truffe ai danni degli anziani, nelle quali i malviventi si spacciano per appartenenti alle forze dell'ordine per ottenere denaro o beni di valore.

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