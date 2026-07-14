Università di Firenze, 300 studenti all’Open day estivo

Sono 300 le studentesse e gli studenti che hanno partecipato all’edizione estiva dell’Open Day dell'Ateneo fiorentino, svoltasi oggi presso il Polo Universitario Città di Prato (PIN). Nel corso della mattinata è stato possibile scoprire l’intera offerta formativa delle Scuole di Unifi, approfondire i bandi di ammissione e ricevere informazioni utili sui percorsi di selezione e immatricolazione ai corsi di laurea.

All’evento hanno partecipato la prorettrice a didattica, orientamento e servizi agli studenti Ersilia Menesini e la delegata al coordinamento delle attività presso il Polo Universitario Città di Prato Barbara Valtancoli. Presenti anche Matteo Biffoni ed Enrico Romei, rispettivamente sindaco e assessore all’Università del Comune di Prato.

L’Open Day ha rappresentato un’occasione per orientarsi nella scelta del proprio futuro universitario, confrontarsi con docenti, tutor e personale specializzato, e conoscere da vicino i servizi di Ateneo messi a disposizione degli studenti: Ufficio Orientamento, Unifi Include, Ufficio Procedure Selettive, Green Office.

Durante la mattinata, inoltre, l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ARDSU) ha illustrato servizi, borse di studio, alloggi e contributi economici per sostenere l’accesso e la frequenza all’università.

Infine, l’Ufficio Procedure Selettive, con l’evento “C’è posto per te!”, ha guidato i partecipanti alla comprensione dei bandi di ammissione dei corsi a numero programmato locale e nazionale.

Le immatricolazioni

Le immatricolazioni ai corsi di laurea triennale, ai percorsi di laurea a ciclo unico e alle lauree magistrali, ad accesso libero, dell’Università di Firenze sono aperte da mercoledì 1° luglio. Date diverse sono previste per i corsi di laurea a numero programmato: nei bandi di prossima pubblicazione su www.unifi.it saranno indicate le scadenze entro cui fare domanda.

L’offerta dell’Ateneo fiorentino

L’offerta formativa dell’Università di Firenze abbraccia tutte le aree scientifico-disciplinari e si articola in 152 corsi di laurea, di cui 66 percorsi triennali, 10 a ciclo unico e 76 lauree magistrali. Sono 58 i corsi di rilevante interesse nazionale e comunitario (Science, Technology, Engineering, Art e Mathematics - STEAM) che prevedono una riduzione delle tasse attraverso un rimborso per merito.

L’offerta formativa si distingue anche per il respiro internazionale: 22 sono i percorsi internazionali, che rilasciano titoli congiunti, doppi o multipli, e oltre 20 i corsi di studio tenuti in parte o totalmente in lingua inglese. Per consentire maggiore flessibilità 12 corsi di laurea sono in modalità mista (“blended”), in parte in presenza e in parte online. Completano il panorama 2 corsi di laurea professionalizzanti, con un rapido inserimento nel mondo del lavoro nel campo delle tecniche e tecnologie per le costruzioni e nell’industria del legno.

Le novità

Quattro le novità proposte quest’anno. Medicine and Surgery è la prima laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia interamente in lingua inglese attivata in Toscana.

Due le nuove lauree triennali: Biotecnologie molecolari e delle produzioni sostenibili (orientata all’applicazione delle biotecnologie nei processi produttivi e nella tutela dell’ambiente) e Geological Hazards and Environmental Sustainability (percorso in lingua inglese dedicato alla formazione di figure capaci di analizzare, prevedere e gestire i rischi naturali e ambientali).

Infine, la laurea magistrale A-GreenTech - Tecnologie avanzate per l’Agricoltura Verde, percorso, in parte in presenza e in parte a distanza, che integra scienze agrarie e tecnologie digitali avanzate, come Intelligenza Artificiale e Automazione.

Fonte: Università di Firenze

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