Viareggio, fugge all’alt dei Carabinieri: arrestato dopo un inseguimento fino a Camaiore

Notte movimentata sulle strade della Versilia, dove un 33enne straniero è stato arrestato dai Carabinieri al termine di un inseguimento tra Viareggio e Camaiore. L’uomo non si è fermato all’alt imposto da una pattuglia della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile, impegnata nei controlli straordinari predisposti per la stagione estiva.

L’episodio è iniziato lungo Via della Gronda, a Viareggio, quando il conducente di un’auto sospetta ha ignorato l’ordine di fermarsi, accelerando e dando il via alla fuga. I militari hanno seguito il veicolo mantenendo una distanza di sicurezza, con sirene e lampeggianti attivati, fino a bloccarlo in via delle Bocchette, nel comune di Camaiore. L’inseguimento si è concluso senza incidenti né feriti.

Dagli accertamenti è emerso che il conducente è un cittadino extracomunitario senza fissa dimora in Italia. L’auto utilizzata risultava intestata a un cittadino di origine polacca residente in provincia di Grosseto, mentre sono in corso verifiche sulla validità della patente estera esibita dall’uomo.

L’intervento rientra nel dispositivo di controllo rafforzato attivato dall’Arma in Versilia per il periodo di maggiore afflusso turistico, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza sulle strade della costa.

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