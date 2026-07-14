Villanova, gran successo per il quinto torneo 'Città di Empoli'

Si è concluso con grande successo il 5° Torneo Tennis Open "Città di Empoli", disputato sui campi del Circolo Tennis Villanova e patrocinato dal Comune di Empoli. Anche quest'anno la manifestazione ha richiamato alcuni dei migliori tennisti del territorio, insieme ad atleti provenienti da diverse province, confermandosi uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama tennistico toscano.

Due settimane di grande tennis hanno regalato incontri di alto livello, sfide avvincenti e una significativa partecipazione di pubblico, che ha seguito con entusiasmo tutte le fasi del torneo fino alle finali.

Nel tabellone maschile è stato ancora una volta Alessandro Ingarao a imporsi, conquistando il titolo per il terzo anno consecutivo e confermando il proprio dominio sulla competizione. In finale ha superato Emanuele Mazzeschi con un convincente 6/1 6/2, grazie a una prestazione autorevole e di grande qualità tecnica.

Nel torneo femminile il successo è andato ad Agnese Gentili, protagonista di una finale combattuta contro Alessandra Anghel. Gentili ha conquistato il trofeo imponendosi 7/5 7/6 al termine di un match intenso ed equilibrato, deciso nei momenti chiave dalla maggiore lucidità della vincitrice.

L'elevato livello tecnico espresso dai partecipanti e l'organizzazione impeccabile del Circolo Tennis Villanova hanno contribuito a rendere questa quinta edizione un appuntamento di grande rilievo, capace di valorizzare il tennis e di promuovere il territorio empolese.

La cerimonia di premiazione, alla presenza dei rappresentanti del Comune di Empoli, del presidente del Circolo Francesco Fabbri e del vicepresidente Stefano Fanciullacci, ha concluso un'edizione ricca di emozioni, dando appuntamento al prossimo anno per una sesta edizione che si preannuncia ancora più competitiva.

Il Circolo Tennis Villanova desidera rivolgere un sentito ringraziamento a tutti gli sponsor che, con il loro prezioso sostegno, hanno contribuito alla riuscita della manifestazione: SMART, AXA Barucci e Novelli Assicurazioni, Caffè Scardigli, DEMA, Coin Service S.p.A., Bonair Viaggi, PFM Impianti Elettrici, Stringer TennisLab, Ritrovino, Esse Club, Progetto Stampa e Maintech.

Un ringraziamento particolare va al Giudice Arbitro Livia Pamfil, che ha diretto la manifestazione con grande professionalità e competenza, e agli arbitri Caterina Amedeo e Marco Amedeo per l'impegno e la disponibilità dimostrati durante tutta la competizione.

Infine, un grazie di cuore è rivolto ai volontari, allo staff organizzativo, ai soci del circolo, agli atleti e a tutti gli appassionati che, con il loro entusiasmo e la loro presenza, hanno contribuito al successo del 5° Torneo Tennis Open "Città di Empoli", confermando ancora una volta il valore sportivo e aggregativo di questa manifestazione.

Fonte: Ufficio Stampa

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