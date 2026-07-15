A Mercantia c'è 'Un'Alma per la Giglioli'

Il Centro Giglioli Apsp di Certaldo partecipa anche quest'anno a Mercantia, il Festival Internazionale del Teatro di Strada, con un'iniziativa di solidarietà e apertura verso la cittadinanza: la mostra mercato "Un'ALMA per la Giglioli".

In via Roma 25, mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17 luglio, a partire dalle ore 21,30, saranno esposte le opere realizzate dagli ospiti della RSA Giglioli e del Centro Diurno I Tigli, frutto delle attività di animazione e terapia occupazionale che quotidianamente coinvolgono gli anziani accolti nelle nostre strutture.

Chi lo desidera potrà acquistare gli oggetti esposti lasciando un'offerta libera. L'intero incasso sarà destinato all'acquisto di materiali per proseguire e arricchire le attività di animazione e terapia occupazionale, strumenti preziosi per il benessere e la qualità della vita dei nostri ospiti.

L'iniziativa rappresenta anche un'occasione importante per far conoscere più da vicino alla comunità certaldese la realtà del Centro Giglioli, da quasi un secolo punto di riferimento nel territorio per l'assistenza e la cura delle persone anziane.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

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