A Vinci arriva Multiscena e il borgo si fa teatro

Le parole di Leonardo Da Vinci faranno prendere forma ai ‘Dialoghi nella notte’. Comincia così il fine settimana di eventi a Vinci, dove venerdì 17 luglio dalle 19 al Casale di San Pantaleo Porte Aperte Onlus organizza la speciale serata dedicata al Genio. I dialoghi sono curati da Alessandro Vezzosi e Agnese Sabato. Alla serata partecipa anche il coro gospel del St. Jacob’s Choir e il Gruppo Astrofili Montelupo.

Per partecipare: 3662354353 oppure 3356797622.

Sabato 18 luglio alle 18 nei locali dell’Irsoo di Piazza della Libertà apre la mostra di Andrea Nicita, curata da Ulrike Schmidt-Clasen.

L’esposizione invita il pubblico a scoprire il percorso artistico di un autore eclettico, capace di coniugare pittura e scultura in un linguaggio espressivo di grande forza evocativa. Formatosi all’Accademia di Belle Arti di Firenze, Nicita ha sviluppato una carriera di respiro internazionale, collaborando con importanti istituzioni culturali e realizzando progetti che spaziano dalle arti visive alla scenografia.

La mostra sarà visibile fino al 29 luglio, tutti i giorni dalle 17 alle 23, con ingresso libero.

E poi c’è Multiscena: sabato e domenica il teatro di qualità proposto da Giallo Mare porta sul palco di Piazza Masi prima ‘Grand soirée’ (sabato 18 alle 21.30), un concerto-spettacolo che vede protagonista l’attrice e cantante Gaia Nanni, accompagnata dal virtuosismo alla fisarmonica di Roberto Benvenuti; poi (domenica 19 alle 21.30) c’è ‘Liberi tutti!’, con Giovanni Veronesi e i Musica da Ripostiglio. L’ingresso alla piazza è gratuito.

Nel fine settimana si rinnova l’appuntamento con S. Amato a Tavola, nella piazza della chiesa di S. Amato.

Continua Di-Vino, la serie di mostre accompagnate da degustazioni di vino, appunto, all’enoteca Dianella 1° di Via Pietramarina: fino al 25 luglio, tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 (informazioni: 3311382093) sono esposte le sculture di Barbara Fluvi.

Nello spazio espositivo del Museo Leonardiano in Piazza L. da Vinci è sempre attiva “Il tempo e l’istante. Genesi di un’opera”, la mostra di fotografie di Laura Veschi dedicate alla statua di Leonardo realizzata da Filippo Tincolini.

Tutti gli eventi del Comune di Vinci si possono consultare, man mano che arrivano, sul sito del Comune al link comune.vinci.fi.it/vivere-il-comune, su visit-vinci.it/calendario-eventi o iscrivendosi al canale WhatsApp – bit.ly/whatsappvinci – per rimanere aggiornati.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

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